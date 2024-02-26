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Где можно оформить субсидию в марте и сколько она будет составлять

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Сумму субсидии можно посчитать заранее Новость обновлена 26 февраля 2024, 08:42
Сумму субсидии можно посчитать заранее. Фото Слово и дело

Субсидия покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом

В Украине продолжают предоставлять субсидии на отопительный период. Он продлится до 1 мая 2024 года. При назначении помощи учитываются доходы последнего полугодия за исключением потерявших работу и пенсионеров.

Заявление, декларацию и другие документы на получение жилищной субсидии можно предоставить несколькими способами. Их можно разделить на личные и дистанционные.

Лично подать документы можно:

  • сервисный центр Пенсионного фонда (в любом отделении по Украине)
  • уполномоченному должностному лицу в исполнительном органе территориального совета своей общины
  • в ЦНАПе.

Дистанционно подать документы можно:

  • почтой в отделение ПФУ
  • через веб портал "Дия"
  • через мобильное приложение ПФУ
  • через веб портал Пенсионного фонда.

В продолжающемся отопительном периоде средний размер пособия составляет 1410 грн. Он определяется индивидуально для каждого домовладения и зависит в первую очередь от количества проживающих и их среднемесячной прибыли. Данные о состоянии указываются в декларации и при необходимости могут быть подтверждены справками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно самостоятельно сосчитать субсидию, которую вам предоставят заранее. Напомним, субсидию в Украине можно получить и с долгами за коммунальные услуги. Для этого следует сделать несколько шагов.

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