Где можно оформить субсидию в марте и сколько она будет составлять
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Субсидия покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом
В Украине продолжают предоставлять субсидии на отопительный период. Он продлится до 1 мая 2024 года. При назначении помощи учитываются доходы последнего полугодия за исключением потерявших работу и пенсионеров.
Заявление, декларацию и другие документы на получение жилищной субсидии можно предоставить несколькими способами. Их можно разделить на личные и дистанционные.
Лично подать документы можно:
- сервисный центр Пенсионного фонда (в любом отделении по Украине)
- уполномоченному должностному лицу в исполнительном органе территориального совета своей общины
- в ЦНАПе.
Дистанционно подать документы можно:
- почтой в отделение ПФУ
- через веб портал "Дия"
- через мобильное приложение ПФУ
- через веб портал Пенсионного фонда.
В продолжающемся отопительном периоде средний размер пособия составляет 1410 грн. Он определяется индивидуально для каждого домовладения и зависит в первую очередь от количества проживающих и их среднемесячной прибыли. Данные о состоянии указываются в декларации и при необходимости могут быть подтверждены справками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно самостоятельно сосчитать субсидию, которую вам предоставят заранее. Напомним, субсидию в Украине можно получить и с долгами за коммунальные услуги. Для этого следует сделать несколько шагов.