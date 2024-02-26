Где можно оформить субсидию в марте и сколько она будет составлять

Субсидия покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом

В Украине продолжают предоставлять субсидии на отопительный период. Он продлится до 1 мая 2024 года. При назначении помощи учитываются доходы последнего полугодия за исключением потерявших работу и пенсионеров.

Заявление, декларацию и другие документы на получение жилищной субсидии можно предоставить несколькими способами. Их можно разделить на личные и дистанционные.

Лично подать документы можно:

сервисный центр Пенсионного фонда (в любом отделении по Украине)

уполномоченному должностному лицу в исполнительном органе территориального совета своей общины

в ЦНАПе.

Дистанционно подать документы можно:

почтой в отделение ПФУ

через веб портал "Дия"

через мобильное приложение ПФУ

через веб портал Пенсионного фонда.

В продолжающемся отопительном периоде средний размер пособия составляет 1410 грн. Он определяется индивидуально для каждого домовладения и зависит в первую очередь от количества проживающих и их среднемесячной прибыли. Данные о состоянии указываются в декларации и при необходимости могут быть подтверждены справками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно самостоятельно сосчитать субсидию, которую вам предоставят заранее. Напомним, субсидию в Украине можно получить и с долгами за коммунальные услуги. Для этого следует сделать несколько шагов.