Субсидія для боржників по-новому і не тільки: які зміни пропонує українцям влада

Зміни мають спростити життя громадян, що отримують субсидії і зняти обовязок подавати заяву про перерахунок субсидії в одному з випадків

В Україні з березня продовжують отримувати субсидії на опалювальний період. Тим часом Мінсоцполітики ініціює важливі зміни в процедурі. Вони стосуватимуться боржників за комунальні послуги, а також ситуацій коли помирає проживаюча в квартирі особа або член родини.

Проєкт постанови Кабміну розміщений на сайті профспілок України. Пропонується, щоб в разі смерті члена домогосподарства або члена родини особи з домогосподарства, перегляд субсидії відбувався без звернення отримувача. Ця поправка не стосується ситуації смерті самого отримувача субсидії.

Що пропонують змінити для боржників

Наразі субсидію не можна отримати при наявності заборгованості на 680 грн з прострочкою понад три місяці за всі комунальні послуги. В оновленні пропонується зробити так, що ця сума (680 грн) застосовується до заборгованості з оплати однієї з житлово-комунальних послуг. Нагадаємо, боржники мають право отримати субсидію сплативши борг, підписавши договір реструктуризації, або не вказавши комунальну послугу із заборгованістю в заяві на отримання субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що несплата за комунальні послуги боргу протягом 3 місяців — лише одна з причин, чому можуть не надати субсидію. Серед інших — нові авто у власності, великі депозити тощо.