Субсидии в Украине: что изменится с 1 марта

Подать документы на получение субсидии можно онлайн, в Пенсионном фонде, ЦНАПе, по почте

В Украине продолжается оформление субсидий на оставшийся отопительный период. Отапливаемый период длится до 30 апреля включительно.

В Пенсионном фонде отмечают — жилищная субсидия предоставляется потребителям на три вида оплат. Возмещение расходов на оплату коммуналки: пользование газом, электричеством, теплом, горячей водой, холодной водой, водоотвод, управление отходами. Также охватывает абонентское обслуживание предоставляемых услуг.

Отдельно можно воспользоваться субсидией на покупку топлива для печей. Деньги на сжиженный газ, жидкое и печное бытовое топливо выдают ежегодно. В отличие от этого, жилищная субсидия предоставляется ежемесячно.

Кто может получить субсидию в марте

С началом отопительного периода субсидию назначают с месяца обращения. Ее смогут получить как граждане Украины, так и легально находящиеся в государстве иностранцы. На помощь могут претендовать владельцы жилья, арендаторы и ВПЛ. Последние две категории должны подтвердить проживание соответствующими документами – договором аренды или справкой ВПЛ.

Какая сумма субсидии в марте

В отопительный период средняя сумма субсидии составляет около 1450 грн. Однако для каждого домовладения ее сумма отличается. Ее рассчитывают на основе среднего общего дохода проживающих и их количества.

Какие доходы учитываются

Если подавать документы на субсидию в марте, то доход учитывается за два квартала, предшествующего месяцу, предшествующему месяцу обращения. Для пенсионеров — размер пенсии, которую человек получил за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия — то есть при обращении в марте пенсию учтут за январь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужно предоставить Пенсионному фонду, для того чтобы субсидию назначили. Основные данные указываются в заявлении и декларации.