Часть украинцев не получит субсидии в 2024 году: названы причины

Всего есть 10 главных причин для отказа в субсидии

Во время войны украинцам продолжают выплачивать жилищные субсидии, но претендовать на их получение могут не все граждане. Есть список причин, по которым в назначении субсидии заявителю могут отказать.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии может стать, в том числе, наличие относительно нового автомобиля, депозитов или даже отсутствие работы. Об этом пишет издание "Вікна".

Главные причины отказа в субсидии

Если хотя бы один из членов семьи официально не работает или не учится:

Если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;

Если заявитель не платит за коммунальные услуги более трех месяцев;

Если у заявителя квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м;

Важно учесть, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством.

Есть еще некоторые причины отказа в субсидии:

Владение транспортным средством, которому не более пяти лет.

Если у семьи есть два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет (не касается наличия прицепа или мопеда);

Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн;

Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;

Если в течение последнего года кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен (это не касается расходов на лечение и тех, кто в течение предыдущего года приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше);

Если в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории украинцев могут рассчитывать на назначение субсидии. Озвучен список документов, которые понадобятся, чтобы подать заявление.