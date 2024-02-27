Часть украинцев не получит субсидии в 2024 году: названы причины
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Всего есть 10 главных причин для отказа в субсидии
Во время войны украинцам продолжают выплачивать жилищные субсидии, но претендовать на их получение могут не все граждане. Есть список причин, по которым в назначении субсидии заявителю могут отказать.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии может стать, в том числе, наличие относительно нового автомобиля, депозитов или даже отсутствие работы. Об этом пишет издание "Вікна".
Главные причины отказа в субсидии
- Если хотя бы один из членов семьи официально не работает или не учится:
- Если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;
- Если заявитель не платит за коммунальные услуги более трех месяцев;
- Если у заявителя квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м;
Важно учесть, что эти ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством.
Есть еще некоторые причины отказа в субсидии:
- Владение транспортным средством, которому не более пяти лет.
- Если у семьи есть два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет (не касается наличия прицепа или мопеда);
- Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн;
- Если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;
- Если в течение последнего года кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен (это не касается расходов на лечение и тех, кто в течение предыдущего года приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше);
- Если в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие категории украинцев могут рассчитывать на назначение субсидии. Озвучен список документов, которые понадобятся, чтобы подать заявление.