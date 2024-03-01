В Украине хотят изменить правила назначения субсидий: кто может остаться без помощи

Государство при необходимости помогает платить за услуги ЖКХ

Украинцы, доходы которых не позволяют самостоятельно платить за коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии. Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок их назначения.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров. Документ был обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг. Согласно предложению, жилищная субсидия не будет предоставляться, если существует просроченная, более чем на три месяца, задолженность за оплату одной из жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Сейчас субсидия не назначается, если общая сумма задолженности за уплату всех жилищно-коммунальных услуг превышает эту величину.

Кроме того, в проекте предполагается внесение изменений в положения о пересмотре жилищной субсидии в случае смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства. В этих случаях уполномоченные органы самостоятельно пересматривают субсидию со следующего месяца после месяца, в котором произошла смерть, без необходимости обращения заявителя.

Дополнительно внесены изменения в порядок в части уточнения нормы по перерасчету размера льгот при смерти члена семьи льготника. Его предлагается проводить независимо от того, подал ли льготник соответствующее заявление или нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужно предоставить Пенсионному фонду, для того чтобы субсидию назначили. Основные данные указываются в заявлении и декларации.