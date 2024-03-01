Эти украинские фамилии раньше давали стилягам и модникам: проверьте в списке свою
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Таких родовых имен меньше двух десятков
В числе множества интересных и необычных украинских фамилий есть те, которые раньше давали тем, кто всегда модно одевался и имел чувство стиля в одежде.
Об этом Львовский языковед Юлиан Редько написал в книге "Современные украинские фамилии". Он привел примеры родовых имен, которые раньше принадлежали только модникам.
В книге отмечается, что наши предки называли "дженджиками" тем людей, которые красиво одевались. От этого слова произошел целый ряд фамилий.
- Дженжер,
- Дженжеруха,
- Жежера,
- Жежеря,
- Жежерун,
- Джинджиристый.
Еще одна группа фамилий произошла от слова "хлюст". В старину так называли тех, кто уделял одежде слишком большое внимание и всегда старался выглядеть стильно и модно.
- Хлюст,
- Хлюстов,
- Хлюстин,
- Хлюстиков,
- Хлюстина.
Третья группа родовых имен, которые давали модникам, непосредственно происходят от прилагательных, что описывают внешний вид человека.
- Чепурный,
- Чепурко,
- Чепурнов,
- Чепурняк,
- Чепурненко,
- Модный,
- Модников.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали только людям, которые отличались добротой и миролюбивостью.