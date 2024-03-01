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Эти украинские фамилии раньше давали стилягам и модникам: проверьте в списке свою

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Какие фамилии принадлежали модникам Новость обновлена 01 марта 2024, 11:22
Какие фамилии принадлежали модникам. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Таких родовых имен меньше двух десятков

В числе множества интересных и необычных украинских фамилий есть те, которые раньше давали тем, кто всегда модно одевался и имел чувство стиля в одежде.

Об этом Львовский языковед Юлиан Редько написал в книге "Современные украинские фамилии". Он привел примеры родовых имен, которые раньше принадлежали только модникам.

В книге отмечается, что наши предки называли "дженджиками" тем людей, которые красиво одевались. От этого слова произошел целый ряд фамилий.

  • Дженжер,
  • Дженжеруха,
  • Жежера,
  • Жежеря,
  • Жежерун,
  • Джинджиристый.

Еще одна группа фамилий произошла от слова "хлюст". В старину так называли тех, кто уделял одежде слишком большое внимание и всегда старался выглядеть стильно и модно.

  • Хлюст,
  • Хлюстов,
  • Хлюстин,
  • Хлюстиков,
  • Хлюстина.

Третья группа родовых имен, которые давали модникам, непосредственно происходят от прилагательных, что описывают внешний вид человека.

  • Чепурный,
  • Чепурко,
  • Чепурнов,
  • Чепурняк,
  • Чепурненко,
  • Модный,
  • Модников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали только людям, которые отличались добротой и миролюбивостью.

Теги:
#Украина #История #Фамилии