Эти украинские фамилии раньше давали стилягам и модникам: проверьте в списке свою

Таких родовых имен меньше двух десятков

В числе множества интересных и необычных украинских фамилий есть те, которые раньше давали тем, кто всегда модно одевался и имел чувство стиля в одежде.

Об этом Львовский языковед Юлиан Редько написал в книге "Современные украинские фамилии". Он привел примеры родовых имен, которые раньше принадлежали только модникам.

В книге отмечается, что наши предки называли "дженджиками" тем людей, которые красиво одевались. От этого слова произошел целый ряд фамилий.

Дженжер,

Дженжеруха,

Жежера,

Жежеря,

Жежерун,

Джинджиристый.

Еще одна группа фамилий произошла от слова "хлюст". В старину так называли тех, кто уделял одежде слишком большое внимание и всегда старался выглядеть стильно и модно.

Хлюст,

Хлюстов,

Хлюстин,

Хлюстиков,

Хлюстина.

Третья группа родовых имен, которые давали модникам, непосредственно происходят от прилагательных, что описывают внешний вид человека.

Чепурный,

Чепурко,

Чепурнов,

Чепурняк,

Чепурненко,

Модный,

Модников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали только людям, которые отличались добротой и миролюбивостью.