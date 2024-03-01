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Ці українські прізвища раніше давали стилягам та модникам: перевірте у списку своє

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Які прізвища належали модникам Новина оновлена 01 березня 2024, 11:22
Які прізвища належали модникам. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Таких родових імен менше двох десятків

Серед безлічі цікавих та незвичайних українських прізвищ є ті, які раніше давали тим, хто завжди модно одягався та мав почуття стилю в одязі.

Про це Львівський мовознавець Юліан Редько написав у книзі "Сучасні українські прізвища". Він навів приклади родових імен, які раніше належали лише модникам.

У книзі наголошується, що наші пращури називали "дженджиками" тим людей, які гарно одягалися. Від цього слова походить ціла низка прізвищ.

  • Дженжер,
  • Дженжеруха,
  • Жежера,
  • Жежеря,
  • Жежерун,
  • Джинджиристий.

Ще одна група прізвищ походить від слова "хлюст". За старих часів так називали тих, хто приділяв одягу занадто велику увагу і завжди намагався виглядати стильно і модно.

  • Хлюст,
  • Хлюстів,
  • Хлюстін,
  • Хлюстиков,
  • Хлюстина.

Третя група родових імен, які давали модникам, безпосередньо походять від прикметників, що описують зовнішній вигляд людини.

  • Чепурний,
  • Чепурко,
  • Чепурнов,
  • Чепурняк,
  • Чепурненко,
  • Модний,
  • Модніков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали лише людям, які відрізнялися добротою та миролюбністю.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища