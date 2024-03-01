Ці українські прізвища раніше давали стилягам та модникам: перевірте у списку своє
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Таких родових імен менше двох десятків
Серед безлічі цікавих та незвичайних українських прізвищ є ті, які раніше давали тим, хто завжди модно одягався та мав почуття стилю в одязі.
Про це Львівський мовознавець Юліан Редько написав у книзі "Сучасні українські прізвища". Він навів приклади родових імен, які раніше належали лише модникам.
У книзі наголошується, що наші пращури називали "дженджиками" тим людей, які гарно одягалися. Від цього слова походить ціла низка прізвищ.
- Дженжер,
- Дженжеруха,
- Жежера,
- Жежеря,
- Жежерун,
- Джинджиристий.
Ще одна група прізвищ походить від слова "хлюст". За старих часів так називали тих, хто приділяв одягу занадто велику увагу і завжди намагався виглядати стильно і модно.
- Хлюст,
- Хлюстів,
- Хлюстін,
- Хлюстиков,
- Хлюстина.
Третя група родових імен, які давали модникам, безпосередньо походять від прикметників, що описують зовнішній вигляд людини.
- Чепурний,
- Чепурко,
- Чепурнов,
- Чепурняк,
- Чепурненко,
- Модний,
- Модніков.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали лише людям, які відрізнялися добротою та миролюбністю.