Ці українські прізвища раніше давали стилягам та модникам: перевірте у списку своє

Таких родових імен менше двох десятків

Серед безлічі цікавих та незвичайних українських прізвищ є ті, які раніше давали тим, хто завжди модно одягався та мав почуття стилю в одязі.

Про це Львівський мовознавець Юліан Редько написав у книзі "Сучасні українські прізвища". Він навів приклади родових імен, які раніше належали лише модникам.

У книзі наголошується, що наші пращури називали "дженджиками" тим людей, які гарно одягалися. Від цього слова походить ціла низка прізвищ.

Дженжер,

Дженжеруха,

Жежера,

Жежеря,

Жежерун,

Джинджиристий.

Ще одна група прізвищ походить від слова "хлюст". За старих часів так називали тих, хто приділяв одягу занадто велику увагу і завжди намагався виглядати стильно і модно.

Хлюст,

Хлюстів,

Хлюстін,

Хлюстиков,

Хлюстина.

Третя група родових імен, які давали модникам, безпосередньо походять від прикметників, що описують зовнішній вигляд людини.

Чепурний,

Чепурко,

Чепурнов,

Чепурняк,

Чепурненко,

Модний,

Модніков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали лише людям, які відрізнялися добротою та миролюбністю.