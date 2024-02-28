Такие фамилии давали сильным и независимым людям: проверьте свою в списке

Носителей таких фамилий в Украине насчитываются тысячи

В богатом списке украинских фамилий есть и те, которые наши предки давали людям, отличающимся независимостью и уверенностью в себе. Они были очень самостоятельными и зачастую отказывались от чужой помощи.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на информацию от общества "Краевед" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки. Всего таких родовых имен насчитывается менее двух десятков.

Некоторые из этих фамилий также принадлежали людям, которых считали слишком самовлюбленными. Есть и те родовые имена, которые присваивали хвастунам.

Нетреба, Нетребко, Нетребовский: такие фамилии давали людям, которые были всегда уверены в себе. Их считали гордыми и независимыми. В настоящее всего несколько тысяч украинцев используют такие фамилии.

Коровай: эту фамилию раньше также присваивали человеку, которого считали гордым и самоуверенным. Сейчас более восьмисот украинцев имеют это родовое имя.

Божко: такую фамилию использовали для описания лиц, которых считали слишком самовлюбленными.

Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк: эти фамилии давали людям, которые любили похвастаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки раньше давали тем, кого хотели защитить от нечистой силы.