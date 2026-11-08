Не в кипяток: в какой воде советуют варить замороженные пельмени

Время приготовления зависит от размера полуфабрикатов и составляет от 4 до 12 минут после закипания

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Замороженные пельмени предлагают закладывать в горячую воду, не дожидаясь кипения. По совету автора кулинарного поста, такой способ помогает сохранить тесто целым во время варки.

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Автор аккаунта @yulia_delicious_recipes в Threads рекомендует нагревать воду примерно до +50–60 °C. Ориентиром она называет появление первых пузырьков на дне кастрюли.

"Резкий перепад температур между замороженным тестом и кипятком делает оболочку хрупкой, из-за чего пельмени лопаются", – объяснила автор.

В публикации первые пузырьки на дне кастрюли называют ориентиром для закладки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Еще один ее совет – добавить стакан холодной воды во время кипения. По словам автора, это снижает интенсивность кипения и помогает пельменям равномерно провариться.

Впрочем, другая пользовательница в комментарии описала иной опыт: по ее наблюдениям, пельмени лопаются нечасто, поэтому обычно в таком приеме нет необходимости. В то же время она написала, что испытала этот способ с варениками и получила хороший результат.

Пользовательница испытала этот способ с варениками и получила хороший результат

Как сообщал "Телеграф", для золотистого цвета к пельменям добавляют половинку неочищенной луковицы.