Не в кипяток: в какой воде советуют варить замороженные пельмени
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Время приготовления зависит от размера полуфабрикатов и составляет от 4 до 12 минут после закипания
Замороженные пельмени предлагают закладывать в горячую воду, не дожидаясь кипения. По совету автора кулинарного поста, такой способ помогает сохранить тесто целым во время варки.
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Автор аккаунта @yulia_delicious_recipes в Threads рекомендует нагревать воду примерно до +50–60 °C. Ориентиром она называет появление первых пузырьков на дне кастрюли.
"Резкий перепад температур между замороженным тестом и кипятком делает оболочку хрупкой, из-за чего пельмени лопаются", – объяснила автор.
Еще один ее совет – добавить стакан холодной воды во время кипения. По словам автора, это снижает интенсивность кипения и помогает пельменям равномерно провариться.
Впрочем, другая пользовательница в комментарии описала иной опыт: по ее наблюдениям, пельмени лопаются нечасто, поэтому обычно в таком приеме нет необходимости. В то же время она написала, что испытала этот способ с варениками и получила хороший результат.
Как сообщал "Телеграф", для золотистого цвета к пельменям добавляют половинку неочищенной луковицы.