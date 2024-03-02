Почему в СССР все женщины носили платки: объяснение советской "моды"

Стали не просто аксессуарами, а продолжением идеологии

Мода в СССР была далека от западного разнообразия. Текстильная промышленность была сосредоточена на выпуске однообразных вещей, а идеология диктовала скромность и практичность.

Платок стал неотъемлемым элементом образа советской женщины, пишет OBOZ. Его носили по-разному: завязывали под подбородком, на затылке, или обматывали вокруг шеи.

Почему же платок стал таким массовым трендом?

По идеологическим соображениям, советская женщина не должна была иметь "буржуазных" наклонностей. Ее основная задача – рожать и воспитывать детей, вести домашнее хозяйство. Утомленная постоянными хлопотами, у нее не было времени и сил на модные шляпки.

Как элемент равенства, платок нивелировал социальные различия. Его носили все — от колхозниц до партийной элиты (с той лишь разницей, что у элиты платки были из более дорогих материалов).

Также платки стали не просто аксессуарами, а продолжением идеологии всех советских граждан. Красные платки наделялись сакральным значением. Трудно вообразить типичную пролетарскую женщину без этого символа.

Советская женщина

Платок стал как отказ от "буржуазного" прошлого. После 1917 года элегантные шляпки стали символами буржуазии и "гнилого капитализма". Их заменили практичные и скромные платки.

В условиях дефицита невозможно было достать резинки для волос, заколки или других головных уборов, платок стал доступным и универсальным решением.

1960е СССР

Платок – это не просто головной убор, а символ эпохи. Она отражает идеологические установки, социальные и экономические реалии того времени.

Ранее "Телеграф" писал, на какие продукты и товар в СССР постоянно был дефицит. Они просто отсутствовали на полках магазинов и чтобы получить их, люди искали обходные пути или пытались сделать это с помощью "нужных" связей.