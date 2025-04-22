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Чем заменить искусственные цветы на "гробках"? Священник назвал пять альтернатив

Автор
Игорь Тимофеев
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Не все посетители кладбищ понимают важность использования живых цветов
Не все посетители кладбищ понимают важность использования живых цветов. Фото Телеграф

Украине нужен закон о запрете искусственных цветов на общегосударственном уровне

Все ближе дни массового поминовения на кладбищах умерших родственников, друзей и близких — т.н. "гробки" и "проводы" — куда украинцы массово несут искусственные цветы и венки. Такая "мода" распространилась в Украине еще в советские времена. В странах Европы существует обычай посещать могилы умерших с живыми цветами.

Ввиду вреда пластиковых цветов и венков во многих европейских странах запретили их использовать. К сожалению, в Украине до сих пор отсутствуют нормативно-правовые акты, запрещающие ввоз искусственных цветов или регламентирующие использование их на кладбищах.

Однако почтить память умерших можно и другим способом. Как это сделать, в комментарии "Телеграфу" объяснил настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Православной Церкви Украины, благочинный Лубенского округа на Полтавщине о. Владимир (Игнатович).

Больше читайте в публикации: "Красивые, но очень опасные: почему не стоит нести на кладбище искусственные цветы и чем их заменить".

— Лучшим проявлением уважения к умершему будет зажженная в храме свеча и искренняя молитва, а на могиле — крест и живые цветы. Искусственные цветы, широко используемые в обрядовых традициях, вредят экологии. Хорошая альтернатива — венки и букеты из живых или бумажных цветов, хвои, многолетние декоративные растения, сухоцветы, лампадки со свечами, цветы в горшках и т.д., — называет священник пять способов почтить память родных.

Но прежде всего нужен закон о запрете использования искусственных цветов на общегосударственном уровне. Поскольку то, что в отдельных общинах устанавливают такой запрет, это не решение проблемы, — добавил о.Владимир.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", как самодельная икона стала "священной" на передовой.

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#Священник #Цветы #Поминальные дни #Поминки #Гробки