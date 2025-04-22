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Не дорого и эффективно: полейте огурцы этой подкормкой для щедрого урожая

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как подкормить огурцы дрожжами Новость обновлена 22 апреля 2025, 20:49
Как подкормить огурцы дрожжами. Фото Коллаж Телеграфа/freepik

Растения нужно поливать под корень

Выращивание огурцов требует внимания к множеству нюансов — от вкуса самих плодов до их количества. Чтобы избежать неприятной горечи и добиться щедрого урожая, важно не только следить за условиями, но и правильно выбирать удобрения для подкормки овощей.

Вместо "химии" можно использовать самодельное средство, которое отлично справиться с задачей. Детальнее, как и чем правильно подкармливать огурцы, рассказали в материале Actualno.

Как подкормить огурцы дрожжами — что нужно знать

Для огурцов дрожжевая подкормка считается одной из самых эффективных, ведь она не только питает растения, но и оздоравливает почву. Благодаря активным веществам в составе дрожжей усиливается развитие корневой системы, ускоряется рост, а также улучшается сопротивляемость болезням.

Для приготовления раствора возьмите: пакетик сухих дрожжей (10–12 г), ½ стакана сахара ½ стакана сахара и 5 литров воды. Все ингредиенты нужно смешать и оставить на 1-3 дня для брожения. Затем 1 стакан полученного раствора нужно развести в ведре воды. Растения нужно поливать под корень.

Как подкормить огурцы дрожжами
Как подкормить огурцы дрожжами, Фото: freepik

Эту подкормку следует использовать трижды: когда рассада прижилась и появились листочки, в начале цветения и после первой волны плодоношения. Такая не дорогая, но эффективная подкормка поможет увеличить шансы на щедрый урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда можно сеять редиску. Огородный лайфхак поможет вырастить щедрый хрустящий урожай.

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#Урожай #Огурцы #Подкормка #Дрожжи