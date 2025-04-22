Отказ от территорий, контроль над ЗАЭС и вступление в НАТО: заявления Зеленского

Глава страны дает брифинг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала никаких официальных предложений по обмену или отказу от своих территорий, в частности Крыма. По его словам, позиция государства остается неизменной – Киев юридически не признает российскую оккупацию полуострова.

Комментируя предстоящую встречу в Лондоне, Зеленский на брифинге подчеркнул, что переговоры будут касаться исключительно вопросов, на которые имеет мандат украинская делегация, включая частичное или полное прекращение огня. Президент также заявил, что вступление Украины в НАТО не может быть заблокировано ни одной страной, кроме членов Альянса, и отверг идею внешнего контроля над ЗАЭС, подчеркнув, что оператором станции может быть только Украина.

"Москва не готова к тому, к чему мы готовы. Она уверена, что мы не готовы к быстрым, правильным и сильным шагам. За время этой войны их разведки уже могли понять наши действия, наш психологический портрет. А – если мы приняли решение, мы действуем. B – мы их не боимся. С – мы конкретно отвечаем на их вопросы. Когда они делают вброс насчет разговоров, я считаю, что они выталкивают из переговоров Америку, чтобы показать свое лидерство. Я считаю, что Америка – реальный лидер, мы хотим, чтобы они принимали участие и давили на Россию. Но мы готовы отвечать за свои слова. Если россияне завтра прекратят огонь, мы готовы садиться за разговоры и переходить к другим шагам по окончании войны. Если что-то сделано по факту, а не просто на словах", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский анонсировал продолжение диалога с международными партнерами по сотрудничеству России и Китая, а также предстоящие встречи с лидерами G20, в том числе главами государств Южной Африки, Польши, Чехии, Испании, Франции, Великобритании, Германии и США. Относительно соглашения о недрах, президент отметил, что в настоящее время продолжаются юридические консультации, и никакие решения о подписании еще не приняты.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля украинские и европейские дипломаты будут рассматривать предложения США по мирному урегулированию с Россией, среди которых потенциальное признание Крыма российской территорией.