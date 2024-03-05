"Не имей 100 рублей, а имей сто друзей": что такое "блат" и какие возможности он открывал

В современной Украине это называют коррупцией

В Советском Союзе многие странные для нас вещи считались абсолютно нормальными. Тогда было распространено мелкое воровство, взяточничество и блат, а все из-за дефицитов, недостатка самых нужных товаров и бедности.

Люди выживали как могли, и понятие нормы тогда было другое. В советские времена термин "блат" был очень распространен, ведь он открывал новые возможности для гражданина, у которого он был, пишет Офис добропорядочности НАПК.

Что такое блат и какие возможности он открывал

Блат — это использование социальных связей для достижения личных целей. Это одно из коррупционных проявлений, хотя не то же самое, что взяточничество.

Получить по блату — стать обладателем какой-то привилегии, не платя за это деньгами или товарами. Получатель ничего не дает тому, кто решил его проблему. Это главное отличие.

В Советском Союзе блат был очень распространен. С его помощью получали не только путевки на отдых, квартиры с лучшими условиями, право на покупку машины быстрее очереди, но и обычные товары. Например, продукты и одежду.

Нередко продавщицы прятали какие-то товары, не выкладывая их на витрину. Для обычных покупателей их просто не было. Эти предметы потом продавались по блату, то есть, "своим".

Если взяточничество еще пытались порицать, то этот способ получить желаемое был социально приемлемым. В условиях несправедливого распределения товаров достать их по другому просто не могли.

Тогда говорили: "Не имей 100 рублей, а имей сто друзей". Социальные связи помогали достичь своих целей эффективнее, чем взятки. Даже имея деньги, дефицитные товары нельзя было достать. А вот знакомые и родственники легко могли что-то припрятать или сохранить место для блата.

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