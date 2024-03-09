Унікальна зустріч: українські полярники вперше побачили та сфотографували рідкісного кита (фото)

Він за довжиною може бути аж 26 метрів, а вагою — 75 тонн

Уперше українським полярникам зі станції "Академік Вернадський" вдалось задокументувати зустрів з другим за величиною у світі китом. Називається він фінвалом.

Довжина кита може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн. Про це у суботу, 9 березня, інформує Національний антарктичний науковий центр.

"Один з найбільших китів у світі відвідав акваторію поблизу нашої станції "Академік Вернадський"! Йдеться про фінвала, задокументована зустріч з яким відбулася вперше за всі роки українських досліджень Антарктики", — йдеться у повідомленні.

Фото кита

Фото кита

Зазначається, що зустріч сталася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів — саме до цієї групи належить о. Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".

"Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.

За даним науковців, під час китобійного промислу у минулому столітті фінвалів було практично винищено у водах поблизу Антарктиди. Проте останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали.

"Нині ці кити регулярно трапляються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка. Можемо очікувати, що незабаром реєстрації фінвалів стануть регулярними й поблизу нашої станції", — додають дослідники та дякують за інформацію біологині НАНЦ Оксані Савенко, а за фото – Вадиму Ткаченку.

Раніше "Телеграф" писав, що під час морського виїзду полярники стали свідками того, як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу, та зафільмували цей момент.