Сбежал за 1000 км. Задержали предполагаемого убийцу эксдепутата Плахотника из Каменского (фото)

Чиновника убили выстрелом в голову

Правоохранители Днепропетровской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего депутата от партии "Батькивщина" Александра Плахотника. Подозреваемый был обнаружен во Львовской области, в тысяче километров от места преступления.

По информации полиции Днепропетровской области, 28 марта правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями на обочине дороги в Каменском районе. Труп заметил водитель, который проезжал недалеко от села Домоткань.

Для установления всех обстоятельств преступления на место прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и другие правоохранительные структуры. Была объявлена специальная полицейская операция.

Оперативники криминальной полиции опросили возможных свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, что позволило установить маршрут передвижения преступника. В результате розыскных мер подозреваемого обнаружили во Львовской области.

Им оказался 54-летний житель Каменского, знакомый с жертвой. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сжег автомобиль, которым пользовался, и скрылся в другую область.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители, мобильные телефоны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 и задор.

29 марта мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 1 апреля следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" также сообщал о приметах разыскиваемого. Появились фото и имя подозреваемого.