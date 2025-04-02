Как проверить долги за электроэнергию и не наделать новых

Чтобы избежать некорректных начислений и ложных долгов, нужно своевременно передавать данные счетчиков. Период подачи показаний счетчиков за март длится до 3 апреля.

По долгам могут отключить электроэнергию или даже изъять имущество. Чтобы отслеживать задолженность, можно воспользоваться несколькими инструментами.

Лучшим способом будет следить за начислениями через сайт или мобильное приложение поставщика.Для этого необходимо зарегистрироваться или зайти в личный кабинет поставщика,например, Yasno, Облэнерго и т.д. Здесь можно просмотреть состояние счета и начисления.

Другой способ – через банковские сервисы. Некоторые банки, например, ПриватБанк, показывают долг за коммуналку в своих приложениях в разделе "Коммунальные платежи".

Если нет возможности узнать долг онлайн, можно узнать через контактный центр поставщика. Для этого следует обратиться на горячую линию и знать номер лицевого счета. Другой способ – квитанция.На нем пишут последние переданные показания счетчиков, начисления и долг.

Начало апреля – время подавать показания электросчетчика

Чтобы долги за электроэнергию не начислялись, важно правильно передать показания счетчиков – это происходит в начале месяца до 3 апреля. Если этого не делать – могут начислить по среднему потреблению, а это зачастую большая сумма.

Передача показаний двухзонного счетчика

Как правильно передать показания счетчиков:

Фиксируйте только цифры к точке. Берем только целые числа с дисплея счетчика, дробные значения не учитываем.

Без лишних нулей. Если видите 000123 – передаем только 123.

Не округляйте. Указывайте те цифры, которые видите, без изменений.

Для зонных счётчиков подавайте все показатели. Двухзонные – день и ночь, трехзонные – пик, полупик, ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для части украинцев апрель будет месяцем с самым выгодным тарифом на электроэнергию. Это касается не всех, но в целом счета должны быть меньше из-за меньшего потребления.