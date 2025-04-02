Встречался с популярной актрисой и хотел стать президентом: что известно о нашумевшем сенаторе США Букере

Свою политическую карьеру он начал в 1998 году

Демократ Кори Букер установил рекорд по самой продолжительной речи в истории Сената США. На протяжение 25 часов и пяти минут он критиковал президента Дональда Трампа и его политику. Благодаря своей речи он получил широкую известность и привлек к себе повышенное внимание.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о политическом пути Кори Букера. Мы узнали некоторые факты о его личной жизни.

Кори Букер — что известно о сенаторе США

Американский политик от Демократической партии Кори Букер родился в 1969 году в Вашингтоне. Его родители были активистами и выступали за гражданские права и социальную справедливость, поэтому сыграли важную роль в формировании ценностей и убеждений своего сына.

Кори учился в местной средней школе, где проявил хорошие лидерские качества и стремление к учебе. Высшее образование Букер получил в Стэнфордском университете, затем в Университете Оксфорда (как стипендиат Родса в Колледже Королевы) и Школе права Йельского университета.

Кори Букер начал политическую карьеру в 1998 году, Фото: Getty Images

Кори Букер начал свою политическую карьеру в качестве члена городского совета Ньюарка в 1998 году, а в 2002 году неудачно баллотировался на пост мэра. Однако через четыре года он подержал победу и стал самым молодым мэром в истории Ньюарка.

В 2013 году Букер был избран сенатором США от Нью-Джерси, став одним из самых молодых сенаторов в истории страны, а также первым афроамериканцем в Сенате после экс-главы государства Барака Обамы. Свою работу Букер направил на поддержание реформы в области уголовного правосудия, улучшение системы здравоохранения, а также усиление социальной поддержки и защиты прав меньшинств.

Кори Букер был самым молодым мэром в истории Ньюарка, Фото: Getty Images

В 2019 году Кори выявил желание стать президентом США и подал свою кандидатуру на участие в выборах. Но из-за недостаточного финансирования и недостаточной поддержки избирателей политик был вынужден покинуть гонку.

Кори Букер баллотировался в президенты в 2020 году, Фото: Getty Images

Что известно о личной жизни Кори Букера

Кори Букеру сейчас 55 лет и он ни разу не был женат, детей у политика нет. В СМИ даже ходили слухи и спекуляции относительно его сексуальной ориентации, поскольку демократ активно поддерживает права ЛГБТК-сообщества и однополые браки.

Но в 2019 году стало известно, что Кори Букер закрутил роман с известной актрисой Розарио Доусон. Поначалу они скрывали свои отношения, затем начали выходить вместе на публику. Пара познакомилась в 2018 году на политическом мероприятии по сбору средств, которое проводил их общий знакомый.

Кори Букер встречался с актрисой Розарио Доусон, Фото: Getty Images

Их время долгое время продолжались на расстоянии, потому что Розарио была загружена на съемках, а сенатор – делами штата Нью-Джерси. К слову, актриса известна по таким фильмам, как "Город грехов", "Люди в черном 2", "Мандалорец" и другие.

Кори Букер и Розарио были вместе около 4 лет, Фото: Getty Images

Но в феврале 2022 года пара рассталась. Что сейчас в личной жизни политика — неизвестно, поскольку он старается скрывать это от общественности.

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