Редкие весенние цветы из Красной книги заметили в Чернобыле (фото)

Цветок приносит удачу и является символом обновления

Белоцвет весенний расцвел в Чернобыле, который считается зоной отчуждения. Это растение занесено в Красную книгу Украины.

Об этом сообщается в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном заповеднике. Там отметили, что в нашей стране его можно встретить преимущественно в Карпатах и на Полесье, но из-за уничтожения природных сред он стал редким.

"На Киевщине белоцвет встречается разве что на приусадебных участках как декоративное растение. Очевидно, когда-то эти цветы были бережно высажены хозяйкой одного из домов г. Чернобыль", — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что благодаря своей мощной корневой системе белоцвет стремительно разрастается и с первыми лучами весеннего солнца украшает природу белыми колокольчиками, обволакивая нежным фиалковым ароматом все вокруг.

"В народе считается, что белоцвет приносит удачу и является символом обновления, а тот факт, что он сохранился в зоне отчуждения, придает ему еще большую значимость — словно природа возвращает себе жизнь в местах, когда-то оставленных людьми", — подытожили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

В чернобыльской зоне отчуждения растет разнообразная растительность, которая приспосабливалась к условиям после катастрофы. Без человеческого вмешательства зона превратилась в своеобразный природный заповедник, где восстанавливается биоразнообразие, хотя некоторые растения имеют генетические мутации в результате радиационного воздействия.

Ранее "Телеграф" писал, что чернобыльские собаки снова удивили ученых.