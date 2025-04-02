Позиции Зеленского крепнут. Котировки на его отставку в 2025 году заметно изменились

Россия подрывает доверие к Зеленскому, однако люди убеждены в прочности его позиции

Ставки на то, что Владимир Зеленский покинет пост президента Украины до июля 2025, стремительно упали. Если в феврале 2025 года вероятность такого сценария оценивали в 26%, то сейчас только 9%.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные из Polymarket. Следовательно, позиции Зеленского пока укрепляются несморя на все сложности и давление со стороны страны-врага.

В январе этого года люди считали, что шансы на отставку действующего президента будут составлять около 17%, 1 марта — чуть выше 25%, однако эта цифра упала до 16% уже через неделю. По состоянию на 2 апреля 2025 в 9% оценили вероятность увольнения украинского главы государства.

Главным игроком, стремящимся к отставке Зеленского, является Россия. Кремль постоянно продвигает нарративы о "нелегитимности" украинской власти, пытается раздуть внутреннюю нестабильность и даже предлагал идею временного управления Украиной под эгидой ООН.

Это соответствует давней стратегии Москвы – подрывать доверие к демократически избранному Зеленскому, создавая хаос и неопределенность. В то же время, США и Европа продолжают признавать украинского президента легитимным и поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.

Что такое Polymarket?

Данные из Polymarket – это не прогнозы экспертов или аналитиков, а реальные ставки. Люди кладут собственные деньги на вероятность тех или иных событий, ориентируясь на текущие новости, политическую ситуацию и собственные убеждения.

Однако такие маркеты не всегда отражают реальность. Крупнейший рынок на платформе сейчас именно об Украине, что подчеркивает значительный интерес к ее будущему и важность этой темы на международной арене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Москва не отказалась от идеи избавиться от Зеленского. Российские власти продолжают давить на Киев, пытаясь достичь отставки украинского лидера.