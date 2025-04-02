Не всем нужно платить 20 000 грн для бронирования: какие предприятия освобождены от этого требования

Это касается шести категорий деятельности

Чтобы забронировать работников от мобилизации, предприятия должны соответствовать ряду критериев. Одним из главных является требование уровня заработной платы: она должна составлять не менее 20 000 грн.

Однако есть исключения, для которых этот критерий не применяется. Кто имеет право бронировать работников без соблюдения зарплатного порога, рассказывают "Новости. LIVE".

Согласно действующему законодательству, бронировать сотрудников могут только критически важные предприятия. Для этого они должны соответствовать ряду критериев, в частности:

не иметь налоговой задолженности;

выплачивать среднюю зарплату не менее 20 000 грн (2,5 минимальной зарплаты в месяц, предшествующий обращению).

Однако некоторые категории предприятий освобождены от этого требования, в частности:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации;

хозяйственные общества, где более 50% акций принадлежат государству или коммунальной собственности;

предприятия, которые полностью принадлежат государственным или коммунальным ООО;

операторы газораспределительных систем, которые выполняют критически важные функции;

резиденты Дія.City.

юридические лица – религиозные организации.

Сколько должны получать работники таких предприятий

Большинство предприятий из этого списка подпадают под альтернативные требования по уровню зарплаты. Так, государственные и коммунальные предприятия, а также операторы газораспределительных систем обязаны выплачивать заработную плату, которая соответствует среднему уровню по региону за IV квартал 2021 года.

Что касается юридических лиц, которые являются религиозными организациями, то для них вообще не установлены никакие требования относительно минимального уровня оплаты труда.

Резиденты Дія.City также не обязаны выполнять требование по 20 000 грн, поскольку их заработная плата определяется через фиксированный Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22%. Кроме того, еще на этапе получения статуса резидента такие компании должны отвечать определенным критериям, среди которых средняя зарплата работников не менее 1 200 евро.

Ранее "Телеграф" писал, как получить бронь от мобилизации с 1 апреля. Юрист назвала категории граждан, которые не могут быть забронированы.