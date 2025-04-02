Оказалась одной из самых успешных сделок в истории. Что США получили от приобретения Аляски у России

Крупнейший штат Америки скрывает невероятные географические и культурные особенности

Аляску, крупнейший штат США, часто представляют не совсем правильно в массовом сознании. Подобно тому, как Гренландия кажется большей, чем на самом деле, из-за картографических проекций, Аляска тоже имеет свои особенности восприятия.

Аляску открыли европейцы в 1732 г. во время первой Камчатской экспедиции россиян Михаила Гвоздева и Ивана Федорова. Русская колонизация началась в 1795 году, когда была заложена будущая столица Русской Америки – Ситка.

В 1867 году Россия продала Аляску США за 7,2 млн дол., что сегодня эквивалентно около 125 млн дол. Эта покупка поначалу не вызвала большого энтузиазма в США, но после открытия золотых залежей в 1890-х годах она была признана одним из величайших достижений администрации президента Эндрю Джонсона.

Размеры и масштабы

Аляска поражает своими размерами. Ее площадь составляет более 1,7 миллиона квадратных километров. На ее территории могли бы разместиться несколько европейских стран, таких как Франция, Испания, Португалия и Италия. Это делает Аляску значительно больше любого другого штата США.

Природные богатства

Большая часть Аляски покрыта горами, лесами и тундрой. Здесь расположены многочисленные национальные парки и заповедники, охраняющие уникальную природу. Многие города на Аляске доступны только по воздуху или по морю из-за отсутствия дорог и сложной местности.

Аляска богата полезными ископаемыми, в том числе нефтью и газом, что делает ее важным экономическим регионом для США. Наибольшее месторождение нефти Америки, Прадхо-бей, было открыто в 1968 году, а в 1977 году был построен Трансаляскинский нефтепровод. В то же время, планы добычи нефти в Арктическом национальном заповеднике вызывают беспокойство среди экологов из-за угрозы уникальной экосистеме и влиянию на климат.

Население и культура

Население Аляски составляет немногим более 730 тысяч человек. Коренные народы Аляски имеют богатую культуру и традиции, тесно связанные с природой. Они играют немаловажную роль в сохранении культурного наследия региона. На Аляске говорят на 22 языках, среди которых языки эскимосов, индейцев и алеутов.

Климат

Климат Аляски варьируется от арктического на севере до умеренного на юге. Зима здесь продолжительная и суровая, а лето короткое и прохладное. Несмотря на это, Аляска привлекает туристов со всего мира своей дикой природой и уникальными возможностями для активного отдыха.

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Аляске, составляла минус 62 градуса Цельсия. Здесь даже обитает вид лягушек, замерзающий на зиму и оттаивающий весной, продолжая жить как ни в чем не бывало.

В 1912 году на Аляске произошло сильное извержение вулкана, создавшее "Долину тысячи дымов". Эта территория остыла полностью только через несколько десятков лет. Самое высокое в мире цунами было зарегистрировано также на Аляске в 1958 году, когда ледник упал в озеро, вызвав волну высотой более полукилометра.

И, пожалуй, самое интересное – на Аляске кто-либо может заниматься поисками золота. Но успеха достигал лишь один из 200 старателей. А самые большие доходы получали те, кто продавал им оборудование и продукты.

Итак, Аляска – это земля контрастов, где величие природы сочетается с суровыми условиями жизни. И она поражает как уникальный регион с богатой историей и культурой.

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