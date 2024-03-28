Казахстан призвал своих граждан покинуть Харьковскую и Одесскую области: правда ли это

Информации об этом нет на официальном сайте посольства

Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области. Об этом якобы сообщает посольство Казахстана в Украине, правда, сообщение существует только на канале Telegram, верифицировать который не удалось.

Посмотреть сообщение можно по ссылке. К указанным действиям призывают в связи "с ростом напряженности и нестабильной ситуацией в безопасности".

"Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области. Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческим авиасообщением. При выезде через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для выезда через Молдову виза не нужна", — говорится в сообщении.

При этом журналисты "Телеграфа" не нашли ни одного сообщения о вышеупомянутых рекомендациях на официальном сайте Посольства Казахстана в Украине. Кроме того, в "Контактах" сайта приведен совсем другой Telegram, ведущий в Министерство иностранных дел Республики Казахстан. В нем ежедневно появляются новости, но сообщения о призыве покинуть области Украины также нет.

UPD: сообщение появилось на официальном сайте посольства.

Узнать больше деталей можно, если позвонить по телефону.

Контактные номера Консульского отдела Посольства: +38(044) 483-15-96, +38(044) 489-10-31

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +38(067) 347-04-08

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ракеты, которыми РФ убивает украинцев, перед этим терроризируют Казахстан. Дело в том, что прежде чем российское оружие улетит убивать украинцев, его испытывают на военных полигонах, в частности в Астраханской области России. Ракеты запускают только тогда, когда ветер дует в сторону казахов.