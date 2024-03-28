Казахстан закликав своїх громадян залишити Харківську та Одеську області: чи це правда

Інформації про це немає на офіційному сайті посольства

Громадянам Казахстану рекомендували залишити Одеську та Харківську області. Про це нібито повідомляє Посольство Казахстану в Україні, щоправда, повідомлення існує лише на каналі у Telegram, верифікувати який не вдалося.

Переглянути допис можна за посиланням. До вказаних дій закликають у зв'язку "зі зростанням напруженості та нестабільною безпековою ситуацією".

"Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області. Зазначаємо, що для виїзду з України до Казахстану громадяни РК можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням. У разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу. Для виїзду через Молдову віза не потрібна", — йдеться в повідомленні.

При цьому, журналісти "Телеграфа" не знайшли жодного повідомлення про вищезазначені рекомендації на офіційному сайті Посольства Казахстану в Україні. Крім того, у "Контактах" сайту наведений зовсім інший Telegram, що веде до Міністерства іноземних справ Республіки Казахстан. В ньому чи не щодня з'являються новини, але повідомлення про заклик залишити області України також немає.

Разом з тим, у повідомленні наводять реальні телефонні номери посольства. Тож дізнатися більше деталей можна, якщо зателефонувати.

Контактні номери Консульського відділу Посольства: +38(044) 483-15-96, +38(044) 489-10-31

Гаряча лінія для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +38(067) 347-04-08

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ракети, якими РФ вбиває українців, перед цим тероризують Казахстан. Річ у тім, що перш ніж російська зброя полетить вбивати українців, її випробовують на військових полігонах, зокрема в Астраханській області Росії. Ракети запускають лише тоді, коли вітер дме у бік казахів.