Казахстан хочет избавиться от советского прошлого: в стране заменят герб и не только

Власти страны считают, что нынешний герб слишком тяжелый для восприятия

В Казахстане хотят обновить государственный герб. По словам президента страны Касима-Жомарта Токаева, нынешний его вид содержит "признаки советских времен".

Об этом сообщили на официальном Telegram-канал казахского президента (Aqorda). Токаев во время заседания Национального курултая предложил членам правительства рассмотреть вопрос о том, как должен выглядеть будущий герб Казахстана.

В 2023 году президент Казахстана уже поднимал вопрос о том, что необходимо систематизировать и привести к единому стандарту символику всех городов и областей страны.

"Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично совмещать в себе ключевые элементы образа страны. В настоящее время в этом направлении ведется конкретная работа", — сказал президент Казахстана.

Часть общественных активистов заявили, что нужно модернизировать всю государственную символику страны, а президент добавил, что это касается и гимна. Главная песня страны должна отображать "дух народа".

Герб Казахстана

Кроме того, Токаев заявил, что нынешний герб страны слишком сложный для восприятия, поэтому при разработке нового нужно учитывать мнение молодежи. К тому же герб Казахстана сейчас "с эклектикой и признаками советских времен".

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", – заявил Токаев.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что с вопросом об изменении флага выступили в Кыргызстане. Президент страны считает, что новый флаг способен будет "поднять страну с колен". Отметим, что обе страны, Казахстан и Кыргызстан входили в СССР.