Какими были советские байкеры и как СССР использовал их в своей идеологии (фото)

Байкеры в СССР так и не появились, но были рокеры

Есть только ты, твой байк и дорога… В случае с советскими байкерами был еще и коммунизм. Правда, и байкерами тогда любителей мотоколесного транспорта, конечно, никто не называл.

"Телеграф" рассказывает какими были байкеры во времена Советского Союза и почему для этой категории граждан определенное время существовали существенные поблажки.

История становления советских мотоциклистов

До Советского Союза, во времена Российской империи внутри страны не было производства мотоциклов, однако проводились соревнования с участием "моторов", как их тогда называли. Соревнования проходили регулярно, вплоть до Первой войны.

Октябрьская революция вместе с войной серьезно подорвали новый вид спорта и очевидно изрядно затормозили развитие в этом направлении, в целом. Особенно на фоне европейских стран и США. После революции советская власть быстро сообразила, что для распространения своей идеологии по миру следует использовать неформальные каналы.

Мотопробег в 20-х годах XX ст.

Молодому советскому государству периода НЭПа нужно было улучшать отношения с европейским сообществом. Додумались пустить в ход байкеров, которых тогда, конечно, никто так не называл. Это были молодые коммунисты, до глубины души влюбленные в советскую идеологию и умевшие ездить на мотоциклах.

Они и вызвались брататься с рабочими Европы, преодолевая тысячи километров, чтобы проводить мягкую "советизацию". Советские спортсмены на мотоциклах принимали участие в разных европейских соревнованиях и пропагандировали коммунизм и социализм.

Диплом участника мотозабега

Полулегальная дипломатическая миссия на мотоциклах происходила по-разному. В 1919 году был утвержден порядок выдачи паспортов для выезда за пределы государства. Выезд-въезд из СССР оставался достаточно свободным вплоть до середины 20-х годов. Проблемы начались с введением коллективизации. Тогда часть "байкеров" немного разочаровались в Советском Союзе и власти пришлось затягивать гайки, чтобы не позволить бежать за границу на железных конях тем, кто теперь мечтал сменить родину.

Международные автопробеги

Франция официально признала СССР только в 1924 году. Желая повернуться лицом к союзникам и параллельно унося в международные массы свое имя, советская власть организовала первый мотопробег. Послание было примерно следующим: мотоциклисты-энтузиасты ездят по Европе, развенчивая антисоветские мифы белогвардейских эмигрантов и делятся историями о социалистических благах.

Поездку в Лондон в 1924 году организовал Московский автомобильный клуб. Четверо добровольцев из профессиональных спортсменов отправились на индийский Royal-Enfield и американский Harley-Davidson покорять сердца британцев. Если бы поехали на советской технике, не доехали бы. "Советский мотопром" тогда находился в зачаточном состоянии.

В 1927 году мотопробег повторили. Однако теперь в странах Европы к советским мотоциклистам относились более подозрительно. Известно, что во время остановки в Варшаве гражданам СССР уделяли особое внимание, несколько раз проверяя документы и допрашивая о мотивах посещения Польши. Подобные ситуации повторялись и во Франции, и в Великобритании. Только в Германии "байкеров" встретили с радостью — и неудивительно, лидером их Национал-социалистической рабочей партии был никто иной как Гитлер.

Вернувшись в СССР, мотоциклистов ждала проверка НКВД. После шестичасового разговора участников пробега распустили домой, но на международных пробегах был поставлен крест. К тому же Советский Союз перестал заигрывать с Западом и потребность в "байкерах" отпала.

Расцвет мотопрома

После Второй мировой войны мотоциклетное движение в СССР расцвело. На руку сыграл старый добрый дефицит. Позволить приобрести себе авто могли единицы, а мотоциклы стоили на порядок меньше, да и в результате войны их было гораздо больше.

В то же время в Америке начало зарождаться настоящее байкерское движение. Однако в Советском Союзе о нем никто и не подозревал, а если бы и подозревал, то ничего бы это не изменило. В условиях тотального контроля и диктатуры даже представить "свободное байкерское движение" было тяжело. Так что в СССР мотоцикл для населения оставался просто доступным средством передвижения, а не предметом представителей байкерской субкультуры.

Появление байкеров в Союзе

Эхо действительно "байкерской субкультуры" докотилось до СССР лишь в конце 70-х — начале 80-х гг. Тогда сквозь железный занавес начали просачиваться элементы американской культуры. Мотоциклистов 80-х годов действительно можно было назвать байкерами. Правда, и здесь что-то пошло не так и называли их "рокерами", в основном из-за того, что рок-музыка и внешний вид (а они действительно пытались подражать американским байкерам во всем) были специфическими и выдавали принадлежность к отдельной субкультуре.

Конечно, поведение и кодекс советских байкеров сложно даже сравнивать с американскими "коллегами". Ни о каких беспорядках, протестах и исповедовании собственных законов речь не шла, однако нарушить правила дорожного движения и спровоцировать местное ГАИ, чтобы потом от него убежать могли и советские ездоки.

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