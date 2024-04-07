Сразу на 20 гривен: какие продукты в Украине подорожали в супермаркетах в апреле

Больше всего подорожало мясо

В начале апреля в крупных украинских супермаркетах значительно подорожали некоторые продукты. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас на них цены в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", в этом месяце стали дороже овощи, мясо и консервы. Больше всего изменилась стоимость мяса.

Так, в период с марта по апрель взлетели цены на курятину. Сейчас куриное бедро продают по 126 гривен за килограмм, а месяцем ранее мясо стоило 105. Таким образом, всего за месяц продукт подорожал более чем на 20 гривен.

Куриное филе также стало дороже со 156,24 до 160,97. Филе "Наша ряба" подорожала со 178,76 до 193,43.

Также в этом месяцем подорожал болгарский перец. Сейчас овощ обходится покупателям в 229,05 гривны, а в марте — 214,50. То есть, за этот период ценник вырос более чем на 15 грн.

В апреле стали дороже также и консервы. К примеру, шпроты подорожали в магазинах на несколько гривен. Сейчас продукт стоит 73,15. В марте цена составляла 70,63.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подорожали социальные продукты. Названы актуальные цены.