Счетчик газа стучит или щелкает: как распознать неисправность

Некоторые неисправности счетчика газа могут указывать на опасность для жильцов

Не только своевременная передача показаний счетчиков газа необходима для того, чтобы начисления соответствовали использованию. Сам прибор учета должен находиться в исправном состоянии.

Как отметили в "БТК-Центр Комплект", если счетчик ведет себя странно или вы вмешались в его работу, можно получить штраф. Собственные проблемы прежде всего возникают у старых или дешевых счетчиков.

Признаки неисправности газового счетчика:

Показания счетчика не изменяются при использовании газового прибора – при последующей поверке можно получить немалый штраф.

– при последующей поверке можно получить немалый штраф. Счетчик продолжает "накручивать", несмотря на то, что все газовые приборы выключены — это может указывать на неисправность самого счетчика, так и на утечку газа из-за неплотного соединения счетчика с газопроводом или неисправного газового прибора. Если вы почувствовали запах газа в помещении или вблизи него, немедленно перекройте газовый кран на стояке, не включайте электроприборы или выключите уже работающие, откройте окно для проветривания, выйдите на улицу и обратитесь в газовое хозяйство.

— это может указывать на неисправность самого счетчика, так и на утечку газа из-за неплотного соединения счетчика с газопроводом или неисправного газового прибора. Если вы почувствовали запах газа в помещении или вблизи него, немедленно перекройте газовый кран на стояке, не включайте электроприборы или выключите уже работающие, откройте окно для проветривания, выйдите на улицу и обратитесь в газовое хозяйство. Если вы слышите стук или другие необычные звуки при работе счетчика.

Если дисплей или цифры на табло нестабильно двигаются или зависают.

В двух последних случаях счетчик может нуждаться в проверке, ремонте или замене, даже если нет заметных отклонений в показаниях. О неисправном газовом счетчике необходимо немедленно сообщить газовой компании, равно как и о случайно сорванной пломбе на счетчике. Если этого не сделать – грозит штраф.

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