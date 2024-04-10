Поверка счетчиков воды: как часто это делать и кто будет платить

Узнать дату следующей поверки можно у поставщика услуг

Поверку счетчиков воды могут проводить только уполномоченные организации, например стандарты метрологии областей и городов, или посторонние компании. Делать это нужно раз в четыре года.

Поверка необходима для того, чтобы счетчик точно измерял расход воды, а также во время процедуры определяется возможность дальнейшей эксплуатации счетчика. Платить за это владелец узла учета. В оплату входят демонтаж, транспортировка и монтаж счетчиков. Все это возлагается в основном на потребителя, если нет иных условий в договоре о предоставлении соответствующих коммунальных услуг.

Для счетчиков воды есть два способа проведения метрологической поверки:

когда прибор снимается

без демонтажа.

В первом случае прибор распломбируется, снимается, относится на поверку в специальное учреждение, где его проверяют на стенде и промывают. Готовится акт о поверке. После этого процедуру проводят в обратном порядке – его привозят, устанавливают и накладывают пломбы. Эта процедура занимает несколько дней. Менее длительная – всего 15-20 минут – процедура без демонтажа счетчика. Ее специальный работник осуществляет с помощью компьютерной переносной установки.

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