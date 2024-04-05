Как, когда и куда: что нужно знать о снятии и передаче показателей счетчика газа

Полезная информация для всех потребителей

Каждый месяц до 5 числа нужно передать показания счетчика газа. Это позволит рассчитаться за потребленный ресурс с компанией-предоставителем услуги и не наделать долгов.

Есть разные виды счетчиков и сразу несколько способов передать показатели использованного газа. Обо всех нюансах сообщает "Телеграф".

Как снять показатели со счетчика газа

Устройства бывают разные. Если ваш счетчик механический, то нужные значения будут на барабане с цифрами. Все число разделено на две части, разделяемые запятой. Обязательно снимайте показания слева направо. Передавайте только цифры после запятой, то есть правую часть. Если запятой нет, то передавайте все цифры.

В электронном счетчике показания могут быть разделены красной точкой или запятой. Как и в случае с механическим, нужно записывать цифры слева. Но не нужно указывать нули в начале и те цифры, которые идут после запятой или красной точки.

Когда передавать показания

Ежемесячно следует отправлять компании информацию о потреблении в одно и то же время. Это делают в период с 28 по 5 число.

Отметим, что показатели следует передавать, даже если вы не проживаете в доме. В этом случае достаточно продублировать последние значения.

Способы передачи показателей

Не нужно даже выходить из дома, все показания можно передать дистанционно. Есть несколько способов:

на сайте Gas.ua ;

в чат-ботах GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

отправив SMS-сообщение на номер 4647 ;

; в личном кабинете Нефтегаза my.gas.ua;

позвонить по одному из номеров ― +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88 или +38 093 300 28 88.

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