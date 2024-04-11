Поверка счетчиков тепла: в "Киевтеплоэнерго" сделали важное заявление

Актуальна информация, которую необходимо принять к сведению

Отопительный сезон уже закончился, а значит пришло время позаботиться о правильности начислений следующей зимой. Для этого киевлян призывают произвести поверку квартирных счетчиков тепла, если срок ее действия истек.

О том, как правильно заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды рассказали в КП "Киевтеплоэнерго". Всем абонентам необходимо внимательно ознакомиться с данной информацией.

Так, счетчики воды и тепла необходимо сдавать на поверку, как правило, раз в 4 года (в зависимости от производителя). Это требования законодательства, соблюдение которых напрямую влияет на начисление платы за коммунальные услуги.

Проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно. Данная информация размещается:

в паспорте счетчика,

в свидетельстве о поверке (если счетчик уже проходил эту процедуру)

в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Пользователи личных кабинетов сайтов "Киевтеплоэнерго" и ЦКС вообще заблаговременно получают оповещения о необходимости поверки счетчика. Это помогает абонентам не забывать об этой важной процедуре и вовремя ее проходить.

Важно помнить, что поверку счетчиков имеют право проводить исключительно организации, которые прошли сертификацию и получили все необходимые лицензии.

Ознакомиться с перечнем таких сертифицированных учреждений вы можете на сайте Министерства экономики Украины по ссылке.

Жители Киева имеют возможность также заказать поверку счетчиков обратившись в Центры коммунального сервиса (ЦКС), которые есть в каждом районе столицы:

Голосеевский: пр-т Науки, 11

Дарницкий: ул. К. Заслонова, 22 и ул. А. Ахматовой, 2А

Деснянский: ул. Радунская, 18

Днепровский: ул. Миропольская, 13А

Оболонский: пр-т Владимира Ивасюка, 57 и ул. Ф. Максименко, 16

Печерский: Кловский спуск, 24

Подольский: пр-т Георгия Гонгадзе, 20е

Святошинский: бул. Вернадского, 63А и ул. Якуба Коласа, 15Б

Соломенский: ул. Донца, 21-Б

Шевченковский: ул. Довженко, 10 и ул. Эстонская, 5

Более подробную информацию о работе сервисных центров ЦКС можно найти по ссылке. Call center:(044) 247-40-40.

После осуществления поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды необходимо передать в "Центр коммунального сервиса" информацию о ее результатах. Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".

Абонентам необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о поверке

акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета)

акт выполненных работ или протокол поверки

фото счетчика с показаниями на текущую дату.

Отправить документы можно следующим образом:

через Skype и Telegram — перечень контактов по ссылке

через мессенджер в Facebook ЦКС

оставить в ящике для приема обращений или на личном приеме в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке

отправить письмом на e-mail: [email protected].

Специалисты, при внесении информации в базу, осуществляют сверку показаний. При необходимости они проводят корректировку начислений.

Также важно помнить о том, что поверка счетчиков тепла производится с демонтажем, поэтому после монтажа уже поверенного прибора нужно заказать опломбирование (услуга бесплатная).

Подать заявку можно по тел. (044) 247-40-40 или на сайте ЦКС в разделе "Дистанционное обслуживание" по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области раздавались взрывы, пострадала энергетическая инфраструктура. Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил атаку на энергетическую инфраструктуру. По его словам, объекты пострадали в Киевской, Харьковской, Запорожской и Львовской областях.