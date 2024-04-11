Поверка счетчиков тепла: в "Киевтеплоэнерго" сделали важное заявление
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Актуальна информация, которую необходимо принять к сведению
Отопительный сезон уже закончился, а значит пришло время позаботиться о правильности начислений следующей зимой. Для этого киевлян призывают произвести поверку квартирных счетчиков тепла, если срок ее действия истек.
О том, как правильно заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды рассказали в КП "Киевтеплоэнерго". Всем абонентам необходимо внимательно ознакомиться с данной информацией.
Так, счетчики воды и тепла необходимо сдавать на поверку, как правило, раз в 4 года (в зависимости от производителя). Это требования законодательства, соблюдение которых напрямую влияет на начисление платы за коммунальные услуги.
Проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно. Данная информация размещается:
- в паспорте счетчика,
- в свидетельстве о поверке (если счетчик уже проходил эту процедуру)
- в Центре коммунального сервиса (ЦКС).
Пользователи личных кабинетов сайтов "Киевтеплоэнерго" и ЦКС вообще заблаговременно получают оповещения о необходимости поверки счетчика. Это помогает абонентам не забывать об этой важной процедуре и вовремя ее проходить.
Важно помнить, что поверку счетчиков имеют право проводить исключительно организации, которые прошли сертификацию и получили все необходимые лицензии.
Ознакомиться с перечнем таких сертифицированных учреждений вы можете на сайте Министерства экономики Украины по ссылке.
Жители Киева имеют возможность также заказать поверку счетчиков обратившись в Центры коммунального сервиса (ЦКС), которые есть в каждом районе столицы:
- Голосеевский: пр-т Науки, 11
- Дарницкий: ул. К. Заслонова, 22 и ул. А. Ахматовой, 2А
- Деснянский: ул. Радунская, 18
- Днепровский: ул. Миропольская, 13А
- Оболонский: пр-т Владимира Ивасюка, 57 и ул. Ф. Максименко, 16
- Печерский: Кловский спуск, 24
- Подольский: пр-т Георгия Гонгадзе, 20е
- Святошинский: бул. Вернадского, 63А и ул. Якуба Коласа, 15Б
- Соломенский: ул. Донца, 21-Б
- Шевченковский: ул. Довженко, 10 и ул. Эстонская, 5
Более подробную информацию о работе сервисных центров ЦКС можно найти по ссылке. Call center:(044) 247-40-40.
После осуществления поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды необходимо передать в "Центр коммунального сервиса" информацию о ее результатах. Это необходимо для актуализации данных в информационно-аналитической системе КП "Киевтеплоэнерго".
Абонентам необходимо предоставить следующие документы:
- свидетельство о поверке
- акт демонтажа/монтажа (если поверка была осуществлена с демонтажем прибора учета)
- акт выполненных работ или протокол поверки
- фото счетчика с показаниями на текущую дату.
Отправить документы можно следующим образом:
- через Skype и Telegram — перечень контактов по ссылке
- через мессенджер в Facebook ЦКС
- оставить в ящике для приема обращений или на личном приеме в сервисных центрах ЦКС — адреса центров по ссылке
- отправить письмом на e-mail: [email protected].
Специалисты, при внесении информации в базу, осуществляют сверку показаний. При необходимости они проводят корректировку начислений.
Также важно помнить о том, что поверка счетчиков тепла производится с демонтажем, поэтому после монтажа уже поверенного прибора нужно заказать опломбирование (услуга бесплатная).
Подать заявку можно по тел. (044) 247-40-40 или на сайте ЦКС в разделе "Дистанционное обслуживание" по ссылке.
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