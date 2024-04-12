Субсидия для пенсионеров: какие есть нюансы

Средняя сумма субсидии в отопительный период составляла более 1400 грн, в неотапливаемый будет меньше из-за отсутствия отопления.

Некоторые пенсионеры имеют право получать и субсидию, и льготу, однако это невозможно одновременно. Человек может выбрать самостоятельно, на какой вид помощи претендовать. Пенсионерам, ранее не получавшим субсидию, необходимо подать заявление и декларацию о доходах и имущественном положении.

В Пенсионном фонде напоминают, что при назначении жилищной субсидии с мая, учитывается в совокупный доход семьи выплата за март. Если жилищная субсидия назначается не с начала отопительного сезона, то учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия. Если пенсионер проживает сам, он может воспользоваться упрощенной формой подачи документов на получение субсидии.

В случае регистрации в жилье других лиц, там не проживающих, необходимо добавить документы, подтверждающие их непроживание. В остальном пенсионер также должен отвечать требованиям к получателям субсидий — не иметь больших депозитов в банках более 100 тысяч грн, не иметь новых машин менее 5-летней давности выпуска и не иметь долгов за коммунальные услуги.

Важно отметить, что пенсионеры могут получать субсидию вместе с пенсией через отделение "Укрпочты" без необходимости открывать отдельный счет. Также, если супруги пенсионеров живут отдельно в селе, в случае разных регистраций доходы одного могут не повлиять на другого.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что субсидию также можно получать в одном из уполномоченных банков. Их в Украине 46.