Почему в СССР запрещали кетчуп и при чем здесь война и США: ответ вас удивит

Очень большой популярностью у советских потребителей соусы не пользовались

История кетчупа в Советском Союзе – это довольно интересная и неоднозначная тема. Многие думают, что настоящий кетчуп появился у нас только после распада СССР.

"Телеграф" узнал, откуда появился соус из томатов и почему его запрещали в эпоху "железного занавеса". Считается, что до этого советские люди знали только вкус болгарского кетчупа. Его продавали в магазинах страны с конца 1960-х и до 1990-х.

Но это не так, потому что еще 90 лет назад в Советском Союзе производили настоящий кетчуп по американской технологии. Он стоял на полках гастрономов страны, пока его не запретили.

В СССР кетчуп начали производить благодаря наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну. Во время командировки в Соединенные Штаты он познакомился с кетчупом и решил наладить его выпуск у нас. Это было не сложно, ведь томатов в СССР было достаточно, а технология производства была простой.

Советские люди сначала настороженно отнеслись к появлению нового соуса со странным названием, поэтому была развернута масштабная рекламная кампания, где говорили, что кетчуп можно и нужно добавлять везде. В середине 30-х годов прошлого столетия об этом американском соусе говорили повсюду.

Как кетчуп попал в опалу

С началом второй мировой войны производство соуса приостановили, однако после того, как она завершилась, восстанавливать его никто не собирался.

В 1948 г. в стране началась борьба с космополитами, а над планетой повисла угроза Третьей мировой войны. США превратились из друга и союзника СССР во врага и конкурента, поэтому даже и речи не могло быть о том, чтобы предлагать людям что-нибудь американское.

Вскоре в продаже появились томатные соусы "Южный", "Краснодарский", "Острый". Они, как правило, отличались более густой консистенцией, чем у кетчупа. Правда, слишком большой популярностью у советских потребителей эти соусы не пользовались.

В 1960-х годах в СССР начали завозить болгарский кетчуп, в 1980-х в эпоху Перестройки ставший дефицитом. И только в начале 90-х на полках магазинов стали появляться качественные импортные кетчупы, в том числе и американского производства.

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