Хотят как лучше, а будет как всегда: почему горы пасок создают проблемы бойцам на фронте

"Телеграф" объясняет, почему на праздники не нужно отправлять на восток "вагоны" домашних вкусностей

Скоро будет Пасха! И некоторые уже составляют списки блюд, которые поедут на фронт. Ведь праздник же! Надо накрыть мальчикам стол, чтобы они ощутили особую атмосферу. Ведь в наших традициях готовить на праздники много всего. А мы все любим наших защитников и готовы везти им тонны сдобной выпечки, пасхальных яиц, колбас и всяких других домашних вкусностей. Главное слово – ДОМАШНИХ!

Но праздники проходят, и те тонны… Ну ок, уже центнеры, пусть даже килограммы испорченных домашних вкусностей военные вынуждены прикапывать, чтобы не воняли. И вложенные немалые средства и физические усилия, мягко говоря, идут коту под хвост. А делалось все с благими и искренними намерениями. Досадно, правда?

Так надо ли на Пасху заваливать фронтовиков пасками? Как они сами относятся к таким передачам? Повезут ли и в этом году волонтеры "пасхальные корзины" на восток? "Телеграф" изучал вопрос.

Пасхальные передачи лучше заменить донатами

— На войне круто поесть домашних вкусностей, — говорит командир группы аэроразведчиков "Solovey" 116-й Полтавской отдельной бригады территориальной обороны Игорь Скляр. — Полевая кухня, конечно, паски не выпекает, но на праздники всегда готовит что-нибудь вкусненькое. Однако Рождество и Пасха – это особая пищевая нагрузка на бойцов (улыбается). Потому что блюда в тех объемах, которые каждое подразделение получает от волонтеров, съесть невозможно. Десять пасок на роту – это нормально, на пару дней хватит.

К сожалению, говорит Игорь, не все волонтеры прислушиваются к просьбам не привозить на фронт праздничные блюда в немеренных количествах. Бывает, кто-то из военных скажет о паске на Пасху, как это услышат десяток волонтеров, и их порыв уже не остановить.

Освящение пасок на Пасху-2023 в бригаде быстрого реагирования "Рубеж"

На вопрос, чем лучше заменить пасхальные блюда, командир аэроразведчиков, не задумываясь, отвечает:

— Нам очень нужны люди! Это наша острейшая потребность. Потому что мы, особенно добровольно воюющие с 24 февраля 2022 года (а многие, как и я, являемся участниками АТО), уже устали. Хочется, чтобы между боевыми выходами было больше времени на отдых. Чтобы было кому нас подменить…

Военнослужащий Андрей Олефиренко из Полтавы, подразделение которого недавно вышло из-под Авдеевки, называет другие неотложные проблемы:

— Нам всегда нужно топливо для транспорта. Требуются деньги на ремонт машин, медицинские средства для раненых. Это жизненно необходимо! Хотя, когда волонтеры спрашивают о потребностях, мы обычно отвечаем: "Не нужно ничего". Ну вот как просить их приобрести новый багги для вывоза раненых с поля боя, который стоит 30 тысяч евро? К сожалению, наш недавно враг уничтожил… Этим военных должно обеспечить государство, но это долгое дело, потому что волонтеры действуют гораздо оперативнее. Оружие тоже очень нужно, но вопрос тоже не к гражданским.

По словам Андрея, сегодня армия далеко не та, что была в начале войны. Вспоминает, когда он начинал в 2014 году воевать в добробате, то для них большим счастьем было, когда волонтеры привозили носки, трусы, зубную пасту… К машине выстраивалась длинная очередь, но на всех не хватало. Те, кто оставался без новых трусов, завидовал тем, кому они доставались.

— Сейчас государство достаточно хорошо обеспечивает ВСУ всем необходимым, — продолжает военный. — Продукты свежие, качественные. А к тем, которые привозят волонтеры, есть предубеждение. Если за день-два их не съели, тогда вряд ли они безопасны для употребления. Да и праздников как таковых у нас нет. Напротив, в праздничные дни наши болотные "друзья" любят устраивать усиленные обстрелы и провокации, поэтому мы находимся в повышенной боевой готовности.

Еще Андрей заметил, что ребята нуждаются в качественных энергетиках и никогда не отказываются от энергетических батончиков, изготовленных из орехов, чернослива, кураги и пр. с добавлением меда и других натуральных продуктов. Главное, чтобы не были слишком сладкими. Во время боевых выходов это просто находка: питательные и весят мало. И это нужно каждый день, не только по праздникам.

"Я вас очень прошу: не тратьте свое время и деньги зря! – обращается через Facebook военнослужащий Алексей Коновалец. – В 2022 году на Пасху мы базировались под Запорожьем. Я очень хорошо запомнил, сколько посылок через "Новую почту", волонтеров или просто знакомых мы тогда получили — около 30 огромных ящиков. Мы их раздавали другим подразделениям, отдавали беженцам, раздавали, проезжая через блокпосты. Но всякий раз, когда мы кого-то угощали, нас угощали в ответ. Потому что, оказывалось, что у всех этих пасочек нереальное количество, и никто не знал, куда их девать. А посылки все везли и везли… И получалось, что наши 30 ящиков никак не убывали!

Чтобы не пускать деньги на ветер, сначала нужно согласовать с бойцами, в чем они нуждаются

А где хранить такое количество продуктов: вареники, пасхальные яйца, колбасы, когда холодильник, если и есть, то один? Через два-три дня эти ящики превратились в большую проблему. Все начало быстро портиться.

К чему я все это? Дорогие волонтеры, наши родные, если вы передаете еду ВСУ, то убедитесь, что она действительно нужна. Мы не голодаем! Да, нам хочется вкусненького и домашнего, но не в таком количестве. Спросите у военных, может, деньги, которые вы потратите на приготовление вкусностей, будет эффективнее передать на подразделение или просто задонатить благотворительным фондам — "Вернись живым", Сергея Притулы, "Госпитальерам" и тому подобным. Потому что выбрасывать на помойку ваши старания, время и деньги очень не хочется, а физически съесть это — невозможно!"

Испорченные вареники без холодильника

Ребята не гибнут от того, что не хватает квашеных огурцов и холодцов

Волонтеры, с которыми нам удалось пообщаться, тоже за то, чтобы тратить ресурсы эффективно.

— На мой взгляд, рациональнее пустить средства на вооружение, нежели на продукты, — убеждена глава самой мощной в области общественной организации "Полтавский батальон неравнодушных" Наталья Гранчак . — Конечно, хочется, чтобы ребята испытали праздничную радость, насладились сполна пасками, яйцами, колбасами… Это то, что создает атмосферу и позволяет психологически ощутить праздник. Однако по опыту знаю, что большое количество продуктов, отправляемых на восток накануне Пасхи, когда уже высокая плюсовая температура, портится еще на подъезде. Кому нужны эти рекорды: отправить на фронт 10 или 20 тысяч пасок? На что это влияет по большому счету?

Впрочем, больше меня поражают даже не колбаса, пасхальные яйца или паски, а оливье, которое делают ведрами в сотнях километров от места боевых действий. Употреблять его просто опасно!

Поэтому слабо представляю эффективность таких шагов. И не вижу никакой надобности целенаправленно везти "вагонами" на фронт атрибуты Пасхи.

— "Полтавский батальон неравнодушных" всегда зарабатывает деньги на праздничной выпечке под конкретные заказы подразделений…

— Вот уже годами у Свято-Успенского собора мы продаем паски, испеченные нашими волонтерами и горожанами, которых мы просим поддержать эту благотворительную акцию. Договариваемся о пасхальной выпечке также с предприятиями. Затем паски освящаем и продаем, а собранные средства отправляем на нужды ВСУ. Эту акцию я называю круговоротом пасок в природе. Ведь приходящие в собор люди могут купить и оставить их для бойцов, а мы тогда их отправляем под конкретные запросы подразделений. Тогда уверены, что выпечка не испортится. Это гораздо эффективнее, чем потратить кучу денег на продукты, которые или испортятся в дороге, или будут выброшены бойцами, потому что их невозможно съесть.

В прошлом году, например, за пять дней таким образом "Полтавский батальон неравнодушных" собрал 220 тысяч гривен на квадрокоптер для группы аэроразведки "Solovey". Это была наша совместная акция с агентством по организации и проведению мероприятий в Полтаве "Мистохаб". Оно, продавая паски в разных точках города, собрало около 700 тысяч и приобрело на них тепловизионную камеру.

Как остановить неконтролируемый процесс пересылания праздничной еды на фронт? Вы очень правильно делаете, что пишете об этой проблеме. Возможно, прочитав материал, люди задумаются над тем, что это нерационально, что это зря потраченные деньги. Мудрость должна преобладать над популизмом в принятии любых решений.

Благотворительная продажа пасок в Полтаве

Юлия Кулик из волонтерской группы "Три Юлии" вместе с жителями Днепра и Котелевской общины Полтавской области поддерживают бойцов ВСУ в том числе и продуктами. Так вот, говорит она, в прошлом году был только один запрос от ребят, которые попросили именно паски, потому что не могли где-то их взять.

— Наша команда никогда ничего не передает без согласования. Все, что кладем в посылки, напрямую согласовываем с военными, поэтому они такие разные по наполнению, — рассказывает Юлия. — К сожалению, есть волонтеры, которые просто везут все подряд, не спрашивая военных, есть ли в этом необходимость и в каком количестве. Потому и пропадает много продуктов.

В этом году, по словам женщины, еще никто из воинов не просил доставить им паски.

Волонтер из Лубен, директор благотворительного фонда "Доверие и помощь" Оксана Кумонок категорически против продовольственных передач на фронт.

— Вы что, серьезно? Ребята умирают на фронте от того, что им не хватает капусты, квашеных огурцов и холодцов? — задает она риторические вопросы. — Я понимаю, когда везут на фронт что-нибудь путевое и бонусом — кусочек мяса или что-то сладкое. В пределах разумного. Но когда смотрю, что целый бус везет неизвестно куда вареники-пирожки, салатики и все такое, мне становится не по себе. Потому что я не вижу логики в том, чтобы гнать авто за 1000 километров, потратить на его заправку более 150 литров топлива, что обходится более чем в 10 тысяч гривен, чтобы порадовать военных домашними вкусностями.

Мне приходилось видеть те кучи испорченных продуктов…

Лучше купить горючее парням, колеса на машины или задонатить на ремонт их техники.

В начале полномасштабной войны, когда было трудно с логистикой, действительно приходилось часто ездить на фронт, чтобы доставить много необходимого. Сейчас мы едем на восток только тогда, когда отвозим приобретенный автомобиль или забираем оттуда разбитый, чтобы здесь отремонтировать. Наш фонд уже давно отправляет посылки "Новой почтой". Совершенно бесплатно! Волонтерам почта предоставляет такие бонусы. И практически у всех ребят есть возможность поехать в ближайший город, чтобы забрать посылку из почтомата в любое время суток. Это значительно дешевле — экономит время и деньги. Все счастливы и довольны.