Цены на продукты могут подскочить: эксперты дали прогноз и назвали причины

Инфляция может ускориться из-за роста курса доллара и не только

Хотя некоторые продукты в Украине дешевеют, эксперты дают неутешительные прогнозы по их стоимости в будущем. Есть несколько факторов, которые могут вызвать подорожание продовольствия.

Основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак прогнозирует, что цены на товары украинского производства будут расти медленнее. Об этом пишет "Апостроф".

В целом на 2024 год в бюджет заложена инфляция на уровне 9,7%. При этом, "продуктовая" инфляция в Украине традиционно в два раза превышает среднюю. Таким образом стоимость продуктов может возрасти приблизительно на 20%.

Вместе с тем инфляция может ускориться из-за роста курса доллара. Если он будет стоить дороже 40 гривен, цены на импортные товары отреагируют ощутимым повышением.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ ) Максим Орыщак отметил, что стоимость продуктов с импортной составляющей может расти выше среднего уровня инфляции. Речь о хлебе и хлебобулочных изделиях, мясе и птице, рыбе и морепродуктах, сливочном масле. В то же время экспортные товары, например, крупы и подсолнечное масло — ниже такого уровня.

Впрочем, в ближайшее время эксперты не прогнозируют резкого скачка цен. А вот в дальнейшем на них окажет существенное влияние объем будущего урожая. Однако уже сейчас ясно, что он будет меньшим, чем в прошлом году.

"Если в прошлом году мы собрали 83 миллиона тонн, то в этом году прогнозируется собрать на уровне 75-76 миллионов тонн максимум. Из них зерновых – меньше 50 миллионов тонн. И от этого тоже будут зависеть цены. Закладывайте примерно 5-7% рост цены на хлеб", — прогнозирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Еще один фактор, который может вызвать рост цен — разблокирование границы с Польшей. Вместе с тем, ожидается и рост стоимости и на продукты, которые не являются для Украины экспортными — мясо, молоко, мягкие сыры.

"Мясомолочная продукция – на 4-5% до лета, а потом, как я понимаю, будет стабилизация, как минимум, до сентября", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появилась в продаже отечественная ранняя капуста. Цены на нее существенно ниже, чем в прошлом году.