Зонные тарифы на электроэнергию: сколько можно сэкономить

Есть два варианта зонных тарифов

Сейчас тариф на электричество в Украине для бытовых потребителей составляет 2,64 гривны за киловатт. В мае он останется неизменным, но в дальнейшем, вероятнее всего значительно повысится. Экономить на платежках могут помочь зонные тарифы, в которых цены на электроэнергию зависят от времени суток.

"Телеграф" рассказывает, как это работает. В Украине существует две разновидности зонных тарифов. В двухзонном сутки делят на два периода — день и ночь, днем электроэнергия дороже, чем ночью. В трехзонном три периода: ночь, пиковый и полупиковый.

Чтобы перейти на зонный тариф, потребуется поставить специальный счетчик. За это платит потребитель. Это может стоить от 3000 до 5500 гривен.

Двухзонные тарифы:

с 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-час;

с 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-час.

Трехзонные тарифы:

150% фиксированной цены — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) — 3,96 грн/кВт-ч.

100% фиксированной цены — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) — 2,64 грн/кВт-ч.

40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-ч.

Чаще всего украинцы выбирают двухзонные счетчики. Экономия в этом случае может достигать более 300 гривен в месяц. Это средний расчет для семьи из четырех человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими будут тарифы на коммунальные услуги в мае. Действие льготного тарифа на электроэнергию продлили до конца весны.