Гадалка вместо антикоррупционеров: Кравченко обнародовал новые пленки об окружении руководителя САП

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Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал записи разговоров гадалки с женой руководителя САП Клименко и ее подругой-адвокатом. На аудио женщина рассказывает, что за картами не видит угрозы обнародования этих разговоров, разоблачения противоправных действий или появления фигуранток в уголовных производствах.

Соответствующую публикацию он обнародовал на Youtube и в Telegram.

"Она меня спрашивает: "На меня есть уголовное производство?" Я ей говорю, что карты говорят — нет. А она говорит, что она есть", — говорится в одном из фрагментов разговора на записях.

Кравченко напомнил, что ранее обещал продолжить эту историю и заявил, что сейчас пора раскрыть новые подробности. По его словам, вместо очередных фильмов о коррупции среди силовиков и громких обвинений, он решил спокойно объяснить содержание обнародованных материалов и обратить внимание на то, что можно увидеть и услышать на этих записях.

Он отмечает, что это не просто история об адвокатах, которые якобы превратили свою работу в "договорняк" с системой. Это, по его словам, факты, когда люди из близкого окружения руководителя САП при его посредничестве договариваются со всей антикоррупционной экосистемой.

Все это, по словам бывшего генпрокурора, работает по принципу "все равны, но есть ровнее".

"Именно документы этого дела были похищены из Офиса Генпрокурора во время обысков НАБУ и САП. Именно ради них и проводились обыски в ОГП несколько месяцев назад. Именно по этим преступлениям я сообщил о подозрениях, и именно эти подозрения были противоправно убраны из государственного реестра. Будто их и не было", — подчеркивает он.

При этом Кравченко обращает внимание, что сам факт вероятного коррупционного преступления, а также подозрений в его совершении, умалчивают абсолютно все антикоррупционные активисты, "словно их и не было". По его мнению, Украина сегодня живет в реальности двойных стандартов.

"Правоохранители теряют должности и репутацию только для того, чтобы антикоррупционеры могли тихо реализовывать свои схемы — и чтобы никто из силовиков не решился их расследовать", — говорится в его публикации.

Отдельно Кравченко выразил мнение, что "громкие медийные сериалы" под названием "Карфаген", по его словам, стали и дальше будут инструментом отвлечения внимания от вероятных коррупционных преступлений в руководстве НАБУ и САП, а также в их ближайшем окружении. В то же время, экс-генпрокурор считает, что они служат также и способом мести за те материалы, которые определенные люди очень не хотели бы видеть обнародованными.

Напоследок Кравченко анонсировал публикацию новых записей на вторник, 17 ноября, в которых обещает раскрыть конкретные эпизоды и обстоятельства, чтобы каждый мог самостоятельно оценить, есть ли связь между этими событиями, операцией "Карфаген" и последующими уголовными производствами.

"Снова услышим, что все — бред?" — резюмирует бывший генпрокурор.