Историк рассказал, как Киев стал центром православия в Европе

Такому положению Киева способствовало давление католической власти на центры православного образования и книгопечатания

В начале XVII века Киев стал центром православия в Европе. Этому способствовали действия фанатичного католика Сигизмунда III Ваза. Он отверг принцип свободы вероисповедания в Речи Посполитой и государство, в котором находили в XVI веке приют религиозные эмигранты, постепенно становилось все менее толерантными. В этих условиях Киев возвращается в центр украинской истории и становится форпостом сопротивления православных посягательствам католиков и униатов.

Об этом говорится в статье журналиста, популяризатора истории Сергея Махуна на "Телеграфе": За православие, но против Московии: как митрополит Петр Могила реформировал украинскую церковь

Такому положению Киева способствовало давление католической власти на центры православного образования и книгопечатания в таких городах, как Львов, Острог и Вильно (современный Вильнюс).

"Ключом на превращение Киева в центр православия стало сохранение контроля православных (несмотря на Берестейскую унию) над Киево-Печерским монастырем – безусловно, самым богатым монашеским институтом в Украине и Беларуси… Из Львова и Галиции (и из волынского Острога также. – С. М.) перебрались не только типография, но и писатели, редакторы, печатники, создавшие новый просветительский центр под руководством и защитой Плетенецкого. В 1615 году в Киеве было основано православное братство, открывшее собственную школу, как у Львовского братства", — пишет украинско-американский историк Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності".

Тогда в межконфессиональную борьбу вступила новая сила – набирающее мощи казачество. Казаки защищали православных беженцев из Галиции и с оружием в руках противились униатской митрополии. В 1618 году казаки даже утопили в Днепре напротив Выдубицкого монастыря в Киеве конвертанта, активного противника православных – протопопа-униата Антония Грековича.

Ревностным защитником православной веры был гетман Украины Петр Конашевич-Сагайдачный. Он во главе казацкой армии спас Речь Посполитую от поражения во время Хотинской войны 1620-1621 годов.

Однако благодарности украинские казаки не дождались, как и улучшения ситуации в религиозном противостоянии. В начале 1630 года православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Иов Борецкий направил в Запорожье письма с просьбой выступить на защиту восточной церкви, так как "ляхи притесняют нашу веру" и "забирают церкви".

Уже в марте 1630 года разгорелось грандиозное восстание, которое возглавил гетман нереетровых казаков Тарас Федорович (Трясило). Это восстание, поддержанное и украинскими крестьянами, польским солдатам подавить не удалось. Варшавское правительство было вынуждено пойти на переговоры, но с поражением не смирилось.

Напомним, ранее Сергей Махун рассказывал, как Стефан Баторий прославил Речь Посполитую и помог Украине. Речь идет о событиях XVI века.