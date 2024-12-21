Фьюри пошел на радикальный шаг, чтобы победить Усика

Жена британца пролила свет на ситуацию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) полностью сосредоточился на подготовке к бою с чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО). Для этого "Цыганский король" на несколько месяцев оборвал все связи с семьей.

Супруга Тайсона Пэрис Фьюри с пониманием отнеслась к такой идее мужа. Об этом она рассказала в комментарии для Ifltv. Примечательно, что она прилетела в Саудовскую Аравию, но до сих пор не поговорила с мужем.

"Я не видела его таким со времен реванша с Деонтеем Уайлдером, это был последний раз, когда я видела Тайсона в таком настроении. Я не могу дать вам много информации, потому что мы не разговаривали неделями, неделями и неделями.

Это было очень трудно, я не могу лгать. Я поддержала его в решении, но это не самое лучшее — не разговаривать с мужем долгое время", — заявила Пэрис.

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть реванш в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой.

Отметим, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. А за день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг. Примечательно, что финальная дуэль взглядов длилась всего 3 секунды, после чего "Цыганский король" отвернулся от украинца.