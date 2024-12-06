Усик - Фьюри 2: где и когда смотреть бой-реванш

Большой бой пройдет в Саудовской Аравии

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Украинский "Кот" подходит к поединку в статусе фаворита.

В прямом эфире шоу бокса Усик — Фьюри 2 покажет стриминговый сервис DAZN. Об этом сообщает "Телеграф".

Где и когда смотреть бой Усик — Фьюри 2

Вечер бокса Усик — Фьюри 2 начнется 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. Главный поединок шоу ориентировочно начнется 22 декабря в 01:00 по киевскому времени. Трансляция на DAZN будет платной: стоимость просмотра шоу 824 грн.

Кроме того, поединок в Украине покажет Megogo. Трансляция будет доступна по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Промо видео боя Усик - Фьюри 2

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Бой-реванш вновь состоится в Эр-Рияде. На шоу также выступят еще три украинца: Сергей Богачук, Андрей Новицкий и Даниель Лапин.

Полное видео боя Усик - Фьюри 2

Добавим, что Усик и Фьюри пересеклись на вечере бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".