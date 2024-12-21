Домики снесли, но церковь уцелела: в Карпатах нашли заброшенную резиденцию Ющенко
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Живописное место превратили в строительную площадку
У бывшего президента Украины Виктора Ющенко в Карпатах есть резиденция, где он любил отдыхать на протяжение 2005-2015 годов. Но потом территория оказалась в запущенном состоянии и выглядела совершенно непрезентабельно.
"Телеграф" решил выяснить, где именно находится дача экс-президента и как она выглядела в 2022 году. Ее снимками поделились львовские диггеры, которые притворились заблудившимися туристами.
Где у Ющенко дача в Карпатах и как выглядит
Экс-глава государства Виктор Ющенко владеет территорией в селе Татаров в Ивано-Франковской области, недалеко от известного водопада Гук. В своей резиденции он любил отдыхать вместе с семьей и занимался пасекой.
Но, судя по фотографиям, которые были опубликованы в сети в 2022 году, дача несколько лет была заброшенной. Все вокруг поросло травой и мхом, живописное место превратилось в строительную площадку.
На территории дежурил охранник и были установлены электрические столбы. По кадрам видно, что деревянные домики, где когда-то жил Виктор Андреевич, были разрушены. Вместо них возвели массивные конструкции из камня и бетона. Ульев не было, но деревянная церковь уцелела. Потом строительство по какой-то причине было остановлено и все начало гнить и разрушаться.
Известно, что место, где расположена дача Ющенко, является заповедной территорией, но строиться там разрешают. Ранее на участке находился хутор, где жили люди, но от него остался только один старый дом.
В каком состоянии сейчас находится дача Ющенко — неизвестно. Возможно, за два года что-то изменилось и участок начали восстанавливать. А вот так резиденция в Татарове выглядела в 2014 году:
"Телеграф" писал ранее, что у Януковича была еще одна дача на Киевщине, но ее уничтожила российская армия. В этой загадочной резиденции среди леса, экс-президент любил собирать друзей-олигархов.