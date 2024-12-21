Домики снесли, но церковь уцелела: в Карпатах нашли заброшенную резиденцию Ющенко

Живописное место превратили в строительную площадку

У бывшего президента Украины Виктора Ющенко в Карпатах есть резиденция, где он любил отдыхать на протяжение 2005-2015 годов. Но потом территория оказалась в запущенном состоянии и выглядела совершенно непрезентабельно.

"Телеграф" решил выяснить, где именно находится дача экс-президента и как она выглядела в 2022 году. Ее снимками поделились львовские диггеры, которые притворились заблудившимися туристами.

Где у Ющенко дача в Карпатах и как выглядит

Экс-глава государства Виктор Ющенко владеет территорией в селе Татаров в Ивано-Франковской области, недалеко от известного водопада Гук. В своей резиденции он любил отдыхать вместе с семьей и занимался пасекой.

Заброшенная дача Ющенко, Фото:explorer.lviv.ua

Но, судя по фотографиям, которые были опубликованы в сети в 2022 году, дача несколько лет была заброшенной. Все вокруг поросло травой и мхом, живописное место превратилось в строительную площадку.

Как выглядит дача Ющенко в Карпатах, Фото:explorer.lviv.ua

На территории дежурил охранник и были установлены электрические столбы. По кадрам видно, что деревянные домики, где когда-то жил Виктор Андреевич, были разрушены. Вместо них возвели массивные конструкции из камня и бетона. Ульев не было, но деревянная церковь уцелела. Потом строительство по какой-то причине было остановлено и все начало гнить и разрушаться.

В 2022 году резиденция Ющенко была в запущенном состоянии, Фото:explorer.lviv.ua

Деревянные домики на территории участка снесли, Фото:explorer.lviv.ua

Известно, что место, где расположена дача Ющенко, является заповедной территорией, но строиться там разрешают. Ранее на участке находился хутор, где жили люди, но от него остался только один старый дом.

Дача Ющенко расположена возле водопада Гук, Фото:explorer.lviv.ua

В каком состоянии сейчас находится дача Ющенко — неизвестно. Возможно, за два года что-то изменилось и участок начали восстанавливать. А вот так резиденция в Татарове выглядела в 2014 году:

"Телеграф" писал ранее, что у Януковича была еще одна дача на Киевщине, но ее уничтожила российская армия. В этой загадочной резиденции среди леса, экс-президент любил собирать друзей-олигархов.