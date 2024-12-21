Украина получила очередной транш от МВФ: какую сумму передают

В рамках программы EFF, согласованной с Фондом, выполнено 35 структурных маяков

Международный валютный фонд предоставит Украине около 1,1 млрд долларов США в качестве очередного транша после шестого пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF). В МВФ считают, что Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для получения финансирования.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. В Минфине перечислили структурные маяки, выполнение которых было условием получения денег:

внесены изменения в Таможенный кодекс;

пересмотрены довоенные политики и практики среднесрочного бюджетного планирования;

проведена оценка финансовых рисков для финансовой стабильности страны, подготовлен план действий для разных сценариев;

проведен детальный анализ финансового состояния предприятий централизованного теплоснабжения;

также завершена разработка политики управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политики дивидендов и стратегии приватизации.

Кроме этого, еще три структурных маяка – освобождение НКРЭКУ от процедуры государственной регистрации, формирование нового Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" и изменения в закон о Счетной палате – выполнены досрочно. В рамках программы EFF выполнено 35 структурных маяков.

"По результату успешного пересмотра Украина получит транш объемом около 1,1 млрд долларов США в ближайшее время. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году составит почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Благодарен команде Фонда за хорошую работу", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Деньги Украина будет получать не только от МВФ. Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи от стран "Группы семи". Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС. Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд.). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и является напоминанием так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.