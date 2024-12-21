Первые спутниковые кадры залитых мазутом пляжей в РФ появились в сети (фото)

Ученые уже делают неутешительные прогнозы

В сети уже показали первые спутниковые снимки загрязненных мазутом пляжей Анапы и Витязево в России. Эта катастрофа произошла из-за аварии и потопления двух танкеров "Волгонефть".

Спутниковые снимки публикует "Радіо Свобода". Отмечается, что первые кадры сделаны в январе 2024 года, а последние — 20 декабря.

"На них видны пятна мазута и мешки, в которые его собирают. Как пишут российские источники, мазут успевает просочиться из мешков обратно в песок из-за того, что их не успевают вывозить вовремя", — говорится в сообщении.

Заметим, что, по последним данным, площадь загрязнения мазутом береговой линии на Кубани после аварии двух танкеров в Керченском проливе увеличилась до 54 километров.

По мнению ученых, как пишут росСМИ, песок с анапских пляжей будет токсичным еще не менее 10 лет. Именно столько времени нужно природе для полного восстановления.

Волонтеры пытаются очистить пляжи самостоятельно, но мешки с мазутом вывозят медленно, поэтому он под действиями солнца снова просачивается. Отмечается, что эти отходы вывозят на свалку-полигон, однако, что происходит дальше — неизвестно.

Сейчас у россиян жесткий дефицит и авто для транспортировки, и железной тары.

Заметим, что песок смешанный с мазутом можно утилизировать только на спецполигонах или на нефтеперерабатывающих предприятиях с лицензией. Но перед этим нефтепродукт следует отделить от песка, а затем утилизировать. Но будут ли это делать в России – неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за аварии танкеров у Керчи начали умирать дельфины.