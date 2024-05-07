Современные украинки на такое не согласились бы: как в СССР использовали женские чулки и почему их не выбрасывали

Эти изделия быстро рвались, но им почти бесконечно "продолжали жизнь" разными способами

Жизнь в СССР не была легкой, потому что постоянные дефициты обычных вещей заставляли экономить и повторно использовать то, что было бы не лишним выбросить. Советские женщины носили некрасивое нижнее белье, а колготки и чулки неоднократно зашивали.

Однако даже когда латать уже было нечего, их все равно не выбрасывали. Женщины в СССР нашли много способов использовать порванные чулки, основные собрал "Телеграф".

Как в СССР использовали чулки

Современные женщины выбрасывают порванные колготки и чулки, потому что их без проблем можно приобрести в магазинах. Советским гражданкам такое и не снилось. Именно поэтому они старались использовать чулки по назначению, бесконечно их зашивая.

Когда же это было невозможно, им находили другое применение. Например, в них складывали лук или чеснок. Считалось, что это улучшает хранение овощей.

В СССР часто из скислого молока дома делали творог. Его нужно было отжимать от жидкости, поэтому для этого брали марлю или даже чулки. Также таким образом процеживали жидкости.

Перештопанные чулки также использовали как чехол для скалки или других продолговатых предметов. Это выглядело некрасиво и странно, но хотя бы защищало от пыли и других загрязнений.

Реже чулки использовали как губку или тряпку. Они плохо впитывали воду, поэтому были не лучшими помощниками в уборке. Но когда не было другой альтернативы, то в ход шло все, что попадется под руку.

Использовали женские чулки и мужчины. С их помощью ремонтировали сантехнику. Это было ненадежно и ненадолго, но тогда спасались от проблем как могли.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему в СССР выбивали цены на продуктах. Эта практика выглядит странно и есть вопросы к ее гигиеничности и безопасности.