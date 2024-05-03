Никаких кружев и сеточки: что не так было с нижним бельем в СССР (фото)

Производители одежды в советском союзе делали ставку совсем не на красоту

В СССР существовал дефицит на многие вещи, и даже на те, которые каждый день нужны в быту. И если нехватка товаров первой необходимости по-настоящему остро проявилась в 1980-х годах, то проблема с нижним бельем у советских граждан длилась десятки лет.

"Телеграф" выяснил, как выглядело нижнее белье мужчин и женщин в советские времена. Выяснилось, что часто девушки и вовсе ходили без белья и это не считалось чем-то постыдным.

Нижнее белье в СССР предназначалось не для красоты или соблазнения мужчин, а для удобства и долгой службы. Кружевные боди, бикини и прозрачные бюсты даже не производились на советских предприятиях, в отличие от хлопчатобумажных маек, панталон с начесом и платьев-комбинаций. Более того, существовало только три основных цвета нижнего белья, которые подходили под "рабоче-крестьянскую" одежу: белый, черный и темно-синий.

Только в 80-90 годах советские рынки заполонило некачественное белье из Китая с колючим кружевом и другими элементами. Но завозилось оно нелегально, как и многие другие иностранные товары.

Как можно понять, панталоны и "хебешные маечки" никак не способствовали интимной жизни, да и снимались они с трудом. Вероятно отсюда и пошла фраза "в СССР секса не было". Но некоторые девушки нашли выход — они отказались от белья. В те времена не носить нижнее белье не считалось чем-то постыдным или неприличным, особенно в провинциях.

Отдельной проблемой были бюстгалтеры, которые производились без учета размеров женской груди. Партия признавала только три размера груди — 1,2 и 3. Поэтому обладательницам слишком скромных форм или наоборот девушкам в теле приходилось ходить без лифчика, так как все они были не по размеру. К слову, такого изобилия фасонов бюстгалтеров, какой есть сейчас, в СССР не было.

Ситуация начала меняться в положительную сторону во время Перестройки (1985-1991 года), когда на советских прилавках стали появляться западные кружевные и даже полупрозрачные вещи.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие привычки людей из СССР сейчас раздражают. Несмотря на изменения в устоях общества, выходцы из советского союза пытаются и дальше следовать привычкам прошлого.