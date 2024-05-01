Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов рассказал об одном из аргументов уклонистов

Уже писал, да еще раз надо. Из всех аргументов в пользу уклонения разной степени долбодятлизма меня больше всего удивляет "за что воевать, за эту власть?"

Эм. Мне просто интересно, а выдвигающие его хотя бы на секунду пытаются подумать, что говорит их рот?

В Силах обороны Украины сейчас около миллиона человек. Я сомневаюсь, что среди них найдется хоть десять, воюющих за эту власть. Или любую власть. Я и по одному не уверен.

И здесь дело даже не налицо более весомых аргументов. А в том, что это не работает.

Ибо, что угрожает власти в любом случае?

Из всех людей в стране власть рискует меньше. Ее-то увезут. За нее не надо воевать, потому что воевать надо за тех, кто под угрозой.

А кто это? По уже имеющемуся опыту, это население наших городов. Совершенно невыборочно. Это наши достопримечательности, это наша земля, это наши заводы и поля, это наше достоинство, это существование нашей нации вообще. Ну и индивидуально – это наши жизнь и жизнь наших родных и друзей. Вот они – под серьезной угрозой.

Поэтому когда ты идешь в ВСУ – ты идешь защищать именно их.

АПД. В комментариях говорят, что позорные действия власти демотивируют уходить в армию.

А как? Где связь?

"Татарова не увольняют, то пусть по моему городу арта работает? Глава администрации Броваров пьяный ездит, то пусть бурят мою жену насилует? Сын Зеленского (ему 11 лет, но ТЕМ НЕ МЕНЕЕ) не в армии, пусть нам страну разносят, я долбил?"

Это такая логическая цепочка выстраивается? А как?

Источник: пост Трегубова в Facebook