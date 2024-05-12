Это совсем разное: чем отличается "страсний" от "пристрасного" в украинском

Ударение в этих словах падает на последний слог

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, некоторые не знают, чем отличаются слова "страсний" от "пристрасний".

Об этом рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко. Он отметил, что эти слова на самом деле имеют разное значение.

"Страсной" называют последнюю неделю перед Пасхой. Также необходимо обратить внимание, что в ударение в этом слове падает на последний слог, а не на первый.

"Пристрасними" могут быть бурные или несдержанные в своем проявлении чувства. Например, "пристрасние" поцелуи, "пристрасная" любовь или поиски истины.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.

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