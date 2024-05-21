Зарегистрированных больше, чем проживающих в жилье: дадут ли субсидию

Такая ситуация может сложиться, если взрослый ребенок зарегистрирован вместе с родителями, но не живет дома

Среди категорий получателей субсидии, которым нужно обновить данные, чтобы продолжать получать помощь от государства в неотапливаемый период, есть те, у кого проживающих меньше зарегистрированных в жилье. Им, кроме заявления и декларации, нужны дополнительные документы.

В Пенсионном фонде объяснили, что при регистрации в жилье совершеннолетнего лица вместе с другими, например взрослого ребенка с родителями, но не проживающего по этому адресу, жилищную субсидию могут назначить без учета ее доходов. К примеру, если человек работает и живет в другом месте.

Подтверждающим документом должна быть справка с места работы. Если такую справку предоставить нет, в декларации нужно отразить то, что человек не живет с родителями. В таком случае назначение субсидии производится на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Составить такой акт может ограниченный круг лиц — в каждом территориальном совете есть специальное должностное лицо исполнительного органа. Соответствующий материальный акт передается в органы Пенсионного фонда Украины.

Дополнительно отметим, что подтверждением непроживания человека может быть регистрация, в том числе временная, в другом городе — например, ее можно подтвердить справкой ВПЛ или документами подобного назначения из других стран, данными о длительном лечении в другом месте и т.п.

Ранее Телеграф рассказывал, что также есть категории украинцев, которым обязательно до 1 июля нужно принести документы в Пенсионный фонд для продления получения субсидии. Эти граждане должны отвечать сразу четырем требованиям.