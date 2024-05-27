"Эпицентр" поможет семьям погибших и пострадавшим в харьковском гипермаркете: подробности

Всем, кто пострадал во время этого обстрела, будет предоставлено полное медицинское обеспечение

Семьи всех погибших во время ракетного удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове получат по 1 миллиону гривен. При этом компания возьмет на себя все расходы по погребению.

Об этом на своей странице в Facebook написала PR-директор группы компаний, руководитель департамента по связям с общественностью в "Эпицентр К" Юлия Чудновец. По ее словам, семьям, где остаются несовершеннолетние дети, "Эпицентр" будет выплачивать пособие на каждого ребенка в размере 10 тыс. грн в месяц до достижения 18 лет.

Также всем, кто пострадал во время этого обстрела, будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы затраты на лечение и реабилитацию.

"Бывало ли у вас так, что от пустоши и боли внутри тяжело дышать? Мне тяжело. Все эти дни. Но я очень благодарна всем вам за поддержку. Но мы в Эпицентре понимаем, что есть люди, которым поддержка сейчас нужна больше всего – семьи погибших и пострадавших. Поэтому хотим сказать: Родные, мы с вами", — сказала Чудновец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. На месте происшествия случился масштабный пожар. По состоянию на 27 мая известно, что в результате атаки погибли 17 человек. Утром было идентифицировано тело 17-летнего подростка.