"Епіцентр" допоможе сім'ям загиблих та постраждалим у харківському гіпермаркеті: подробиці

Усім, хто постраждав під час цього обстрілу, буде надано повне медичне забезпечення

Сім’ї всіх загиблих під час ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові отримають по 1 мільйон гривень. При цьому компанія візьме на себе всі витрати на поховання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала PR-директор групи компаній, керівник департаменту зв’язків із громадськістю в "Епіцентр К" Юлія Чудновець. За її словами, сім’ям, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн. на місяць до досягнення 18 років.

Також усім, хто постраждав під час цього обстрілу, буде надано повне медичне забезпечення, компенсовано витрати на лікування та реабілітацію.

"Чи було у вас так, що від пустки та болю всередині важко дихати? Мені важко. Всі ці дні. Але я дуже вдячна всім вам за підтримку. Але ми в Епіцентрі розуміємо, що є люди, яким підтримка зараз потрібна найбільше – сім’ї загиблих та постраждалих. Тому хочемо сказати: Рідні, ми з вами», — сказала Чудновець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На місці події сталася масштабна пожежа. Станом на 27 травня відомо, що внаслідок атаки загинули 17 людей. Вранці було ідентифіковано тіло 17-річного підлітка.